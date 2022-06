CEU Zilda Arns volta a contar com atividades culturais e esportivas

Texto: Marco Borba

Imagens: Marcelo Deck

A Prefeitura de Osasco entregou no domingo, 26/06, a reforma das instalações do Bloco Esportivo e Cultural (quadra esportiva e piscina) do CEU Dra. Zilda Arns Neumann, no Jardim Elvira (Rua Thêda Figueiredo Rega 155). O prefeito Rogério Lins, a vice Ana Maria Rossi e secretários municipais acompanharam a cerimônia, que contou ainda com apresentações artísticas e atividades lúdicas para a garotada.

O público a ser atendido nas oficinas será formado por alunos devidamente matriculados no CEU (EMEI e EMEF) e por pessoas da comunidade, mediante inscrição. A unidade irá oferecer oficinas de Hip Hop, Ballet, Teatro, Circo, Orquestra, Musicalização Infantil, Canto Coral, Arte Digital, Jogos de Tabuleiro, Jogos Eletrônicos, Jogos Aquáticos (Polo Aquático, Hidroginástica, Vôlei de Piscina e Natação), Futsal, Judô, Jiu-Jitsu, Boxe, Capoeira, Karatê, Yoga, Pilates, Meditação, Handebol, Futebol, Vôlei, Basquete, Iniciação Esportiva, Zumba e Ginástica.

“É com muita alegria que entregamos esse espaço de lazer e atividades esportivas à comunidade. A exemplo do CEU José Saramago, que entregamos há poucos dias, este é um espaço de inclusão para toda a comunidade”, disse Rogério Lins.

“É um espaço valoroso de atividades esportivas e culturais para a zona Norte da cidade. Com a reabertura (da quadra esportiva, piscina e teatro), volta de fato a servir a comunidade. O acesso às atividades de entretenimento, esportivas e culturais trazem ganho físico, social e mental para as pessoas”, avalia a diretora do CEU, Andreia Roia.

A dona de casa Michele dos Santos Pereira, 35, compareceu ao evento para verificar a reforma do bloco esportivo e cultural. “É muito significativo para a gente, porque nossa região é carente de tudo. Não tem nada por aqui para as crianças e adultos se divertirem, fazerem atividades esportivas e culturais ou cursos. Vou me inscrever e inscrever minha filha que estuda aqui (Ana Beatriz, 7 anos)”, disse a moradora do Jardim Elvira.

USO DA PISCINA E QUADRA

Na piscina haverá turmas de natação no contraturno escolar – manhã e tarde, de segunda a sexta-feira, voltadas às crianças da escola que deverão estar devidamente inscritas e com exames médicos realizados.

Aos sábados e domingos será utilizada pela comunidade (adultos e crianças). Para a comunidade, também serão necessários inscrição, carteirinha e atestado médico.

A quadra esportiva será aberta para uso da comunidade de segunda a sexta-feira, das 18h45 às 21h45, sempre mediante agendamento prévio. Durante o dia, o uso será exclusivo para as aulas da escola do CEU Dra. Zilda Arns Neumann. Aos sábados, a quadra terá atividades dirigidas das 9h às 13h e de modalidade livre das 13h às 19h. Aos domingos, também será destinada à modalidade livre, das 9h às 19h. Para mais informações entre em contato com o BEC CEU Dra. Zilda Arns Neumann no telefone (11) 2670-7428.

FESTAS JUNINAS

Ao longo do fim de semana, o prefeito prestigiou dezenas de festas juninas nas escolas municipais da cidade, entre elas o Arraiá da Ginástica Artística, da Emef Quintino Bocaiúva, Emef Marina Von Puttkammer Melli e Emeief Zuleika Gonçalves Mendes.