Anjos da Guarda Mirim Ambiental realiza formatura da 10ª turma

Texto: Marco Borba

Imagens: Marcelo Deck

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, prestigiou no sábado, 25/06, a cerimônia de formatura da 10ª turma dos Anjos da Guarda Mirim Ambiental, que aconteceu na sede da Guarda Civil Municipal, e contou ainda com as presenças da diretoria da entidade, de secretários municipais e do prefeito de Vargem Grande Paulista, Josué Ramos. A entidade tem convênio com a Prefeitura, por meio do qual 180 dos 1.200 jovens atendidos fazem estádio na Administração.

Ao final da cerimônia, que marcou o início das atividades da 11ª turma, os formandos receberam certificados de conclusão.

“O maior patrimônio de uma família são os filhos. Queremos nossos jovens inseridos em projetos como este, que garantam educação, cultura e cidadania a eles”, disse o prefeito, que anunciou ainda que vai ampliar para 200 o número de jovens que em breve passarão a fazer estágio na prefeitura.

Ingrid Mikelly, 14 anos, é uma das formandas da 10ª turma e recebeu o certificado das mãos do pai, Alex Gomes de Azevedo, 43. “Estou satisfeito com o projeto. Ajuda a criar responsabilidade, disciplina, sociabilidade e solidariedade entre os jovens, além da primeira oportunidade de contato com o mundo do trabalho”, disse Azevedo. A família mora no Jardim Veloso.

A Guarda Mirim Ambiental foi criada em 2013 e agrega ainda o projeto dos Bombeiros Mirins, que ensina aos jovens, entre outras atividades, noções de combate a incêndio e de cidadania.