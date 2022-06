Prefeitura e Instituto Sabin entregam Ludoteca do Caps Infantil

Texto: Juliana Oliveira

Imagens: Marcelo Deck

A Prefeitura de Osasco entregou na quarta-feira, 22/06, a Ludoteca do Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPS Infantil) Liliane Alves Dias, localizado na Avenida João Batista, 1071 – no Centro. O novo espaço de brincar, que foi implantado em parceria com o Instituto Sabin, incentiva a aprendizagem com brinquedos, atividades criativas e jogos.

O CAPS Infantil é um serviço oferecido pela Secretaria de Saúde, que atende crianças e adolescentes com transtorno mental moderado ou grave.

“Esse espaço é muito especial, conta com jogos e brinquedos para auxiliar os profissionais no trabalho de interação por meio de brincadeiras. É uma ferramenta que vai contribuir na intervenção e na qualidade da reabilitação”, destacou o prefeito.

O Projeto Ludoteca, do Instituto Sabin, foi criado em 2008 no Distrito Federal, com a intenção de proporcionar uma melhoria nos atendimentos realizados na rede pública (de saúde, de justiça e de assistência social) voltados a crianças e adolescentes em situação de violência, maus-tratos ou negligência. Em Manaus, o Instituto Sabin registra três anos de atividades desenvolvidas.

Participaram da entrega o secretário de Saúde, Fernando Machado Oliveira; a secretária-adjunta da Saúde, Suzete Souza Franco, a gestora do Caps, Marilene Aparecida; Jully Ramos, gestora regional do Instituto Sabin e Tayane Sampaio, analista do projeto do Instituto Sabin/Brasília.