Guarda Civil Municipal de Osasco celebra 32 anos

Texto: Juliana Oliveira

Imagens: Marcelo Deck

Na quarta-feira, 22/6, a Guarda Civil Municipal de Osasco completou 32 anos de fundação e, para celebrar a data, foi realizada uma solenidade festiva na sede da instituição. O evento teve início com a execução do Hino Nacional e, na sequência, o prefeito de Osasco, Rogério Lins, o secretário de Segurança e Controle Urbano, Coronel Virgolino e o comandante da GCM, Inspetor Maidana, passaram a tropa em revista. Ainda durante a cerimônia foram entregues Láurea do Mérito Pessoal aos guardas que se destacaram nas mais variadas ocorrências. A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, acompanhou o prefeito durante todo o evento.

A vice-prefeita, Ana Maria Rossi, e seu marido, o ex-prefeito Francisco Rossi, também prestigiaram a cerimônia. O prefeito Lins fez questão de homenagear o ex-prefeito Rossi, já que foi em sua gestão, em 18 de junho de 1990, que a GCM Osasco foi criada.

Para o comandante da GCM, inspetor Maidana, o aniversário da Guarda é uma data importante para a entidade que se tornou referência no País. “A GCM é uma instituição forte e que conquistou carinho e respeito da população, por meio de um trabalho que se consolidou como importante aliado das polícias Civil e Militar no combate à criminalidade. Desejo vida longa a Guarda”.

O prefeito Rogério Lins agradeceu a instituição pelos serviços prestados ao longo desses 32 anos de atuação. “Tenho muito orgulho dessa corporação. Vocês são muito queridos pela nossa cidade. Avançamos muito nos últimos anos, investimos no Plano de Carreira, infraestrutura e equipamentos. Valorizamos gradativamente a corporação, mas avançaremos muito mais. E, hoje, neste dia especial, quero agradecer o trabalho de todos e pedir que Deus os proteja todos os dias”, disse o chefe do Executivo.

Lins também falou sobre as conquistas e os compromissos assumidos com a corporação para esse ano. Entre eles, e que inclusive será cumprido nesse mês de junho, o avanço do valor da Gratificação pelo Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) em 100%. “Também aumentamos o valor do Abono Atividade Complementar (ATC), para que ao invés dos guardas fazerem os chamados ‘bicos’ que, muitas vezes coloca em risco a vida do agente, eles possam com a própria farda fazer uma atividade complementar de renda para o sustento de sua família”, afirmou.

Outra novidade anunciada pelo prefeito é a construção da nova sede para ROMU em parceria com a Ekko, para oferecer um espaço mais estruturado e robusto, para que os guardas possam avançar ainda mais nos treinamentos. Além disso, a corporação deve ganhar 160 novos agentes por meio do concurso público que está em andamento e, ainda, um estudo para aumentar o salário base dos novos guardas.

INVESTIMENTOS EM SEGURANÇA

O prefeito também destacou os investimentos na área de segurança pública. “Homologamos o Programa Vigia Osasco, que vai trazer por meio da tecnologia uma ampliação do monitoramento da cidade, já que além da muralha eletrônica e as câmeras de videomonitoramento inteligente com aplicativos que dão as informações em tempo real na nossa cidade, começaremos a habilitar e compartilhar câmeras particulares, de condomínios e estabelecimentos comerciais, com o COI (Centro de Operações Integradas), ajudante no combate à criminalidade”.

Ele também elencou as conquistas da atual gestão como o aumento no orçamento destinado à segurança pública, o maior na história de Osasco; implantou o COI (Centro de Operações Integradas), com câmeras inteligentes espalhadas em diversos pontos da cidade; adquiriu novos armamentos; novas e mais potentes viaturas; criação da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal), que foi treinada pela ROTA (Ronda Ostensivas Tobias de Aguiar); e o Projeto Guardiã Maria da Penha, que acompanha os casos de mulheres vítimas de violência

Participaram do evento, o deputado estadual Coronel Telhada; os secretários municipais Cláudio Monteiro (Administração), Sérgio Di Nizo (Governo), Pedro Sotero (Habitação), Fábio Grossi (Meio Ambiente e Recursos Hídricos), Éder Máximo (Planejamento e Gestão e Comunicação) e Lau Alencar (Transportes e Mobilidade Urbana); os vereadores Délbio Teruel, José Carlos Ferreira Silva (Zé Carlos Santa Maria), Josias Nascimento de Jesus (Josias da Juco), Luís Carlos Soares de Oliveira (Julião), Paulo José da Silva Júnior; o tenente-coronel Cardoso (2º Batalhão de Polícia do Exército), coronel Augusto, comandante do CPA/M-8; tenente-coronel Eunice (comandante do 14º BPM/M), delegado Seccional de Osasco, Maurício Guimarães Soares, entre outros.