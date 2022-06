COI integrará monitoramento de ruas e avenidas do Programa Vigia Osasco  

Texto: Olga Liotta

Imagens: Marcelo Deck

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, esteve na Central de Operações Integradas (COI), quarta-feira, 22/6, para anunciar a ampliação do serviço de videomonitoramento em todos os bairros do município, por meio do Programa Vigia Osasco.

Implantado pelo Decreto Municipal nº 13221/2022, o Vigia Osasco está em funcionamento desde janeiro e visa obter maior gerenciamento, monitoramento e controle inteligente das imagens capturadas de câmeras de segurança pública ou privada do município, diretamente integradas ao COI, contribuindo com as ações preventivas e reativas de segurança pública, aumento da segurança e bem-estar da população.

“Nossa Central de Operações vai passar por uma ampliação de equipamentos para atender ao programa Vigia Osasco, uma importante ferramenta que une poder público, população e setor privado. Agora Osasco será uma das cidades mais monitoradas do Brasil. O Vigia Osasco trará mais centenas de câmeras inteligentes ao nosso COI e, além disso, compramos mais armamentos e mais viaturas e teremos mais 160 policiais, que estão ingressando na GCM. Os investimentos em segurança continuam”, comentou o prefeito Rogério Lins.

Outra novidade é a implantação do aplicativo “Vigia Osasco”, que segue em fase de testes e tem mostrado bons resultados. Elaborado em parceria entre as Secretarias de Segurança e Controle Urbano (Secontru) e de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico (Setide), e disponível para smartphone, o aplicativo permitirá fazer o monitoramento e a vigilância em tempo real de ruas e avenidas ligadas ao Programa. Casos suspeitos poderão ser denunciados à Central por meio de um botão de alerta.

Os interessados em aderir ao Vigia Osasco deverão possuir o kit do Programa Vigia Osasco, descrito no Anexo I do Decreto nº 13221/2022, com as diretrizes apontadas no Anexo II, conforme orientação disponibilizada pela Secretaria de Segurança e Controle Urbano, além de atenderem a todas as exigências estabelecidas pela municipalidade, que inclui autorização de acesso, placa de identificação de adesão ao programa e concessão de imagens captadas por seus equipamentos de segurança, pois essas imagens serão integradas à Plataforma de Videomonitoramento da Central de Operações Integradas da Prefeitura para que os agentes de segurança do município possam atuar preventivamente ou reativamente nas ocorrências detectadas.

“Com o uso da tecnologia, por meio de videomonitoramento e comunicação eficiente, ampliaremos nossos pontos de interesse para direcionar esforços atendendo casos que realmente precisam de atenção, incluindo áreas de maior vulnerabilidade”, reforçou o secretário de Segurança e Controle Urbano, José Virgolino de Oliveira.

Acompanharam a visita, o vice-presidente do Legislativo de Osasco, vereador Josias da Juco, e o adjunto de Segurança, Adilson Moreira, entre outros.