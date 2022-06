Prefeitura inicia Campanha de Castração e Microchipagem de Cães e Gatos

Texto: Olga Liotta

Imagens: Divulgação

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, anunciou na terça-feira, 21/6, o início da Campanha de Castração e Microchipagem Animal, promovida pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Prefeitura (SEMARH), por meio do Departamento de Fauna e Bem-Estar Animal. Os munícipes que tiverem interesse no serviço gratuito já podem ligar na Central 156 (3651-7080) e fazer o agendamento.

As castrações de cães e gatos serão realizadas nos dois Hospitais Públicos Veterinários de Osasco, sediados na Vila Yara e no Industrial Mazzei, além do Castramóvel, que dará suporte nessa mega ação e percorrerá os bairros atendendo parte das demandas.

A primeira etapa do Mutirão de Castração Animal será entre os dias 27 e 30/6, no Jardim Baronesa. O Castramóvel ficará no Ginásio Esportivo Henrique Alves de Moraes, na Rua Duke Elington, 530. O Castramóvel atenderá apenas os moradores que agendaram previamente atendimento na Central 156.

No dia agendado, o proprietário do animal deverá apresentar documento de identificação com foto e um comprovante de endereço de Osasco. A expectativa é que, até o final do ano, sejam realizadas 5 (cinco) mil castrações e microchipagens de cães e gatos.

A castração traz inúmeros benefícios para a saúde do pet. Ela não só previne a gravidez, mas protege o animal de diversas doenças que podem levá-lo a óbito. A castração nas fêmeas previne o câncer de mama e, nos machos, o câncer de próstata.

Serviço

Início da Campanha de Castração Animal – Cães e Gatos

A partir de 22/6

Onde? Por meio de agendamento prévio via Central 156 (3651-7080)

Serviço gratuito

A primeira etapa será realizada no Castramóvel, que ficará no Ginásio Esportivo do Baronesa, acontece entre os dias 27 e 30/6, mediante agendamento prévio via 156