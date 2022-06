Alunos do Senac são recebidos pelo chefe do executivo

Texto: Juliana Oliveira

Imagens: Marcelo Deck

Alunos do Curso Jovem Aprendiz da Escola Senac de Osasco, que integram o Projeto sobre Protagonismo Juvenil na Política, acompanhados da professora Simone Aline Altarego Pereira, foram recebidos na última quarta-feira, 15/06, pelo prefeito de Osasco, Rogério Lins, em seu gabinete.

Os jovens aproveitaram a oportunidade para fazer perguntas ao prefeito sobre sua trajetória política e ações de governo. “É fundamental que todos participem do processo eleitoral para definir esse pleito que está extremamente polarizado. Vocês sempre foram protagonistas da história e agora vão desempatar essa eleição. Não existe transformação sem passar pela política. Desde a educação até os programas de transferência de renda”, disse o prefeito.

Lins destacou a criação da Secretaria da Mulher. “Avançamos e trouxemos a discussão com muito conteúdo. Nosso governo é inclusivo e está pautado no respeito. Quebrei vários paradigmas ao ter a primeira vice-prefeita da história de Osasco. Na minha administração, a mulher é protagonista e tem participação em cargos estratégicos para combater preconceito e racismo”.

O prefeito também falou sobre o Nosso Futuro, o maior programa de Segurança Alimentar do Brasil, administrado por uma Prefeitura, com benefícios de até R$225,00; a Fábrica de Cultura, no Rochdale que vai oferecer cursos para jovens dos 8 aos 21 anos em situação de vulnerabilidade social do município; Mundo da Criança da Zona Norte, maior creche do Brasil, entre outros programas, obras e serviços.

Emocionada com o encontro entre os alunos e o prefeito, a professora Simone afirmou que a Educação política nas escolas é privilégio de poucos. “Estamos quebrando o paradigma de que política é chata e os políticos são iguais, são crenças limitantes. Precisamos acreditar em dias melhores com uma educação inclusiva”.