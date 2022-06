Prefeitura realiza dia 24/6 Audiência Pública da LDO para o exercício 2023 

A Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) da Prefeitura de Osasco realiza nesta sexta-feira, dia 24/6, às 18h, na Câmara Municipal, a Audiência Pública da Lei de Diretrizes Orçamentária Anual (LDO) para o exercício 2023.

A audiência será transmitida pelo canal oficial da TV Câmara no YouTube (https://www.youtube.com/c/TVC%C3%A2maraOsasco). A participação da população é fundamental.

A audiência visa discutir o conteúdo da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023, responder às perguntas e acolher as contribuições da população para o novo ciclo orçamentário.

A ação integra o programa “Osasco pra Gente – Planejando nossa cidade no quadriênio 2022-2025” – e cumpre o estabelecido no inciso IV do Artigo 46, Inciso IX do Artigo 61, Artigos 142 e 150 da Lei Orgânica Municipal.

A participação social contribuirá na discussão das ações da cidade até 2025 pela Administração Pública e atende ao que dispõe o parágrafo 1º, Inciso I, do Artigo 48 da Lei Complementar nº 101/2000, que trata da participação social e elaboração das peças orçamentárias pelo poder executivo municipal.

Serviço

Audiência Pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) – para o ano 2023

Data: 24/6 (sexta-feira)

Horário: 18h

Local: Câmara Municipal de Osasco

Transmissão ao vivo pelo canal oficial da TV Câmara no YouTube (https://www.youtube.com/c/TVC%C3%A2maraOsasco)