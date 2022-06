Região do Jardim das Flores recebe o Mutirão Amor Por Osasco

Texto: Juliana Oliveira

Imagens: Marcelo Deck

Na segunda-feira, 20/06, a Prefeitura de Osasco iniciou mais uma etapa do Mutirão Amor Por Osasco. Desta vez, os bairros contemplados pelo programa de zeladoria e outros serviços serão: Jardim das Flores, Pestana e Vila Yolanda. O start aconteceu na Praça Alberto Cortez, Pestana.

Participaram do start do Mutirão no primeiro dia das atividades na região, os secretários Waldyr Ribeiro (Serviços e Obras), Fábio Grossi (Meio Ambiente e Recursos Hídricos), Lau Alencar (Transportes e Mobilidade Urbana) e Rodolfo Cara (Esportes, Recreação e Lazer), além do vereador Délbio Teruel.

As equipes da Prefeitura permanecem no Jardim das Flores, Pestana e Vila Yolanda até 25/06, executando diversos serviços, entre eles poda de árvores, tapa-buracos, limpeza de bocas de lobo e bueiros, pintura de faixas de pedestres e guias, remoção de veículos abandonados, remoção de lixo e entulhos, ações de combate à dengue, entre outros.