GCM Osasco recebe 239 pistolas calibre .40

Texto: Juliana Oliveira

Imagem: Fernanda Cazarini

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, acompanhado do secretário de Segurança e Controle Urbano, Coronel Virgolino, Adilson Moreira (adjunto) e o comandante da GCM, inspetor Maidana, esteve na base da Guarda Civil Municipal nesta segunda-feira, 20/06, para receber 239 pistolas .40 (ponto quarenta) e outras 10 Carabinas Tática Taurus calibre .40 (ponto quarenta). O novo armamento da corporação foi adquirido por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Bruno Lima.

“Esse é mais um importante investimento em armamento para a nossa GCM, uma corporação forte e aguerrida, formada por homens e mulheres, que cuida da cidade há 32 anos. A Guarda de Osasco merece todo nosso respeito. Avançamos muito nos últimos anos, com infraestrutura, equipamentos e Plano de Carreira, mas ainda avançaremos muito mais. Tenho o maior orgulho desse efetivo e a tranquilidade de saber que a cidade está bem protegida”, destacou o prefeito.

O deputado Bruno Lima parabenizou o prefeito pelo trabalho realizado em Osasco. “A minha preocupação em contribuir para que as forças de segurança sejam mais bem equipadas é um reflexo do que passei na Polícia Civil, como delegado no DP da Casa Verde, antes de assumir meu mandado, perdi um grande amigo em um confronto porque o armamento estava velho. Me sinto na obrigação de contribuir com a cidade de Osasco e complementar o trabalho do prefeito Rogério Lins”.

Também participaram do evento, o secretário de Governo, Sérgio Di Nizo e o vereador Josias da Juco.