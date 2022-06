Osasquense participa de Campeonato de Motovelocidade nos EUA

Texto: Giane Vieira

Imagem: @dyegorufino7

O motociclista Danilo Lewis, representante do Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel) da Prefeitura de Osasco, está participando do Campeonato Nacional Americano, denominado “MotoAmerica”.

Danilo está participando das etapas nos EUA desde o dia 8 de abril, quando deu início às competições, em Austin-TX, e que seguem até 25/9, em Alabama. Lewis também participará do SBK Brasil nas três etapas finais, sendo dia 23/10 em Brasília-DF, 20/11 em Goiânia-GO e a final em Interlagos-SP, dia 18/12.

Atualmente, o piloto disputa em duas categorias, na Stock 1000, onde está na 8ª colocação, e na copa Superbike (que são os pilotos de Stock que largam junto com as SBK). Mesmo sem competir na primeira etapa por ter estourado o motor de sua moto no segundo treino, mas conseguiu empate na liderança.

O piloto é considerado veterano e já tem um currículo vasto de vitorias. Iniciou a carreira em 2003 no Motocross, com participações em Campeonatos Regionais, Cardeli, Arena Cross, Paulista e Brasileiro. Em 2006 consagrou-se Campeão Brasileiro SM Junior. Daí por diante foram diversas conquistas, os mais recentes em 2019, de vice-campeão Latino Americano Cat; SBK Pró e Campeão Paraibano. Em 2021, na EvoCup 400 Super venceu as três etapas finais do SBK Brasil 2021, Curitiba, Potenza e Interlagos.

Além de Danilo, sua irmã Gabrielly Lewis, também representante do Bolsa Atleta osasquense, participou no domingo dia 19/6, do SBK Brasil em Interlagos, São Paulo, conquistando o 3º lugar.

Os pilotos contam com todo o apoio de sua família, que está envolvida na modalidade há décadas. Filhos de Regina Lewis e de Carlos Eduardo da Silva, chefe da equipe Tecfil, além de outros 4 irmãos, todos estão diretamente envolvidos com a modalidade.

“Ainda restam seis etapas e vamos com tudo para cima desses dois títulos. Agradeço todos os patrocinadores, ao prefeito Rogério Lins e ao secretário de Esportes, Rodolfo Rodrigues Cara”, mencionou Danilo Lewis.

“Estamos na torcida pelos irmãos osasquenses da motovelocidade. Tenho certeza de que realizarão grandes corridas e alcançarão vários pódios”, ressaltou o secretário de Esportes, Rodolfo Rodrigues Cara.