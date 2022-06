Inaugurada, Fábrica de Cultura já está com inscrições abertas

Texto: Marco Borba

Imagens: Marcelo Deck

Osasco passa a contar com um novo espaço voltado ao conhecimento. Foi inaugurada no Jardim Rochdalde (Rua Santa Rita, s/nº), na quarta-feira, 15/6, com as presenças do governador Rodrigo Garcia e do prefeito Rogério Lins, a Fábrica de Cultura 4.0, equipamento cultural e de capacitação profissional.

O projeto vai oferecer cursos de capacitação para jovens dos 8 aos 21 anos em situação de vulnerabilidade social do município. O espaço vai funcionar de terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos finais de semana e feriados, das 12h às 17h.

As inscrições já estão abertas. Para os adultos, basta comparecer ao local com documento. No caso de crianças e adolescentes, os pais ou responsáveis devem levar documento pessoal e do filho.

A iniciativa é resultado de parceria estabelecida no início deste ano entre a Prefeitura, que cedeu o espaço, e o governo do Estado. A unidade de Osasco é a 13ª em funcionamento no Estado, de um total de 17 previstas. As próximas deverão ser inauguradas nos próximos meses em Iguape e Santos.

Neste e no próximo mês, crianças e adolescentes já poderão participar das 38 atividades da ação Oficina de Férias, que contará com 435 vagas.

No total, foram investidos R$ 9,5 milhões na Fábrica Osasco (prédio e aquisição de equipamentos). No local serão oferecidos 92 cursos gratuitos, com 1.750 vagas e 490 atividades de difusão para um público estimado em 100 mil pessoas.

O empreendimento contará com espaço maker, coworking, bibliotech, estúdios profissionais para a área musical, auditório e espaço multiuso.

Com foco nos jovens, a unidade terá três eixos: tecnologia, inovação e criatividade, com diversos cursos, entre eles audiovisual, artes visuais, dança, circo, design, drones, games, modelagem impressora 3D, literatura, moda, música, programação e robótica.

Durante o evento houve apresentações musicais com Slam OZ, do grupo Baque Atitude e do rapper Coruja BC1, entre outras atrações.

O espaço será gerenciado pela Poiesis, Organização Social de Cultura que atua há mais de uma década com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do governo estadual na gestão de programas voltados à cultura.

Dezenas de pessoas procuraram o espaço no dia da inauguração para se informar sobre os cursos e fazer matrícula.

A dona de casa Cleonice da Rocha, 55 anos, moradora do Jardim Aliança, disse que pretende matricular o neto de 12 anos em algum dos cursos. “Vou ver qual é do interesse dele. É maravilhoso saber que agora teremos esse local com esses cursos, porque tem muito adolescente que fica nas ruas por falta de opção. É uma região muito carente e a gente não tem como pagar cursos. Agora eles podem se ocupar com algo bom para o futuro deles”, avalia.

Ao lado da primeira-dama Aline Lins, o prefeito agradeceu ao governador a escolha de Osasco para receber a Fábrica de Cultura. “É um dia histórico para Osasco e para o Rochdale, que contará com esse espaço moderno de aprendizagem e que vai gerar não só atividades culturais, mas também cursos profissionais que serão fundamentais na busca por melhores condições de vida”.

Rodrigo Garcia se disse feliz por voltar a Osasco para anunciar outra conquista para a cidade (mês passado ele esteve no município para anunciar a nova alça de acesso da rodovia Castello Branco ao centro). “É um dia em que a gente vê a política pública chegando para quem precisa. Esse espaço vai oferecer cultura e formar jovens para terem emprego e uma vida melhor. Muitos desses cursos estão na área da tecnologia, que é uma das que mais empregam atualmente e que pagam bons salários. Osasco vai ganhar muito com isso”, disse, referindo-se ao fato de que, em razão das políticas públicas da Prefeitura, diversas empresas do setor tecnológico se transferiram para a cidade nos últimos anos.

Também participaram da cerimônia a vice-prefeita Ana Maria Rossi, o presidente da Câmara, Ribamar Silva, os secretários de Cultura do Estado Sérgio Sá Leitão e do município, Cláudio da Locadora, de Habitação do Estado, Flávio Amary, e outras autoridades municipais.

Habitação

Rodrigo Garcia aproveitou a ocasião para anunciar a reforma de 600 moradias no Jardim Veloso, por meio do Programa Viver Melhor. Além de regularização fundiária e entrega de escritura às famílias, técnicos da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) se encarregarão da modernização das redes hidráulica e elétrica e instalação de rede de esgoto nas moradias, entre outras benfeitorias.