11ª Volta do União reúne 2 mil pessoas em Osasco

Por: Giane Vieira

Imagem: Divulgação

No último domingo, 12/6, Dia dos Namorados, foi realizado em Osasco, pelo Shopping União, em parceria com a Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (SEREL), e organização da Yescom, a 11ª edição da Volta da União, corrida de rua promovida anualmente no estacionamento do Shopping, na Vila Yara.

A competição contou com corrida de 9km e caminhada de 4km. Cerca de 2000 mil atletas participaram da ação. Foi repassado aos finalistas R$ 12 mil em prêmios, além do sorteio de brindes a todos participantes. Maria Silvania, atleta da modalidade de atletismo e representante do Bolsa Atleta, participou na corrida de 9km e terminou em 4º lugar.

“Consegui o pódio na corrida de 9km com o tempo 36 minutos. Agradeço a todos pela torcida, e à família Serel pelo apoio e carinho de sempre”, disse.

O superintendente do Shopping União de Osasco, João Carlos Feitosa, comemorou a realização de mais essa edição da Volta União. “Nós realizamos esse evento há mais de dez anos porque queremos incentivar as pessoas a praticar esportes, em especial a caminhada e a corrida de rua. Foi um dia muito especial! Notamos a alegria dos participantes, muitos deles inclusive, participam desde a primeira edição”, comentou.

“Na última corrida, em 2019, também participaram cerca de 2 mil pessoas, acredito que todos estavam ansiosos para esse grande retorno. Parabéns a todos os competidores e à organização”, declarou o secretário de Esportes, Rodolfo Rodrigues Cara.