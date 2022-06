Mutirão Amor por Osasco chega à região de Presidente Altino

Texto: Olga Liotta

Fotos: Marcelo Deck

A nova etapa do Mutirão Amor por Osasco chegou nos bairros Bonfim, Presidente Altino, Industrial Autonomistas e Industrial Altino na terça-feira, 14/6, onde permanece até sábado, 18/6. A reunião de start foi realizada na Praça Dicran Echrefian com a presença do prefeito Rogério, que agradeceu toda as equipes pelo apoio e pelos serviços que vêm sendo executado na cidade.

Para José Luiz de Vicenzo, comerciante em Presidente Altino há mais de 60 anos, o mutirão é muito bem-vindo. “O importante dessa ação é que mantém os bairros limpos. Embora Presidente Altino seja um bairro organizado, quanto mais manutenção na cidade, melhor”, destacou.

Eliezer trabalha para a prefeitura desde 2007. Morador de Osasco, ele vê o seu serviço como essencial para a população. “Fazemos com amor, porque queremos ver nossa cidade ainda mais bonita e com mais qualidade de vida”.

Gilberto S. Salvador, que tem consultório na Rua Arnaldo de Oliveira Barreto, festejou quando viu a equipe da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH) podando as árvores que ele havia solicitado via 156. “Nossa, estou muito agradecido! Os galhos e as folhas já estavam causando problemas em nossa propriedade, as calhas estavam entupidas, as telhas comprometidas, além do problema de umidade que não dá para remover, mas a poda já será uma boa solução para nós”, comentou.

O mutirão realiza ações conjuntas entre as secretarias de Serviços e Obras, Meio Ambiente, Habitação, Transporte e Mobilidade Urbana, Saúde, Assistência Social, entre outras, que realizam serviços como poda de árvores, tapa-buracos, limpeza de bocas de lobo e bueiros, pintura de faixas de pedestres e guias, remoção de veículos abandonados, manutenção de sinalização viária, remoção de lixo e entulhos, ações de combate à dengue, entre outros.

Os últimos bairros atendidos: Santa Maria, Metalúrgicos e Recanto das Rosas tiveram como resultado mais de 200 mil m² de áreas revitalizadas, 730 bocas de lobos limpas, 240 tapa-buracos realizados, 84 mil metros de guias e 990 postes pintados.

Além dessas regiões acima, o Mutirão Amor por Osasco já passou pelo Jardim Mutinga, Vila Menck, Platina, Industrial Mazzei, Santa Fé, Paiva, Três Montanhas, Industrial Anhanguera, Rochdale, Aliança, Adalgisa e Jardim D’Abril.

Também acompanharam a ação, os vereadores Fábio Chirinhan e Carmônio Bastos, os secretários Fábio Grossi (SEMARH), Lau Alencar (Transportes), José Carlos Vido (Assistência Social), os adjuntos Claudenes Begnini (Transportes) e Persival Santi (Obras), entre outros.