CEU José Saramago é reaberto à população

Texto: Olga Liotta

Imagem: Marcelo Deck

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, e a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Aline Lins, participaram no sábado, 11/6, da reabertura do Bloco Esportivo e Cultural (BEC), do Centro de Educação Unificada José Saramago (CEU Saramago), na zona Sul. O espaço passou por ampla reforma e modernização e atenderá os mais de 1.900 alunos de EMEI e EMEF matriculados na unidade, assim como pessoas da comunidade, mediante inscrição, com atividades voltadas de arte, cultura e esporte.

A piscina semiolímpica recebeu piso adaptado, pré-aquecimento e novas pranchas de surf e espaguetes de natação. A quadra recebeu nova iluminação e forro. Os vestiários foram todos reformados, com troca de portas, pias e janelas. O teatro recebeu novo forro e melhorias na rede elétrica. A pista de skate e as salas multiuso foram todas reformadas.

O CEU José Saramago contará com oficinas de Hip Hop, Ballet, Capoeira, Teatro, Circo, Instrumentos de Orquestra, Instrumentos de Banda, Musicalização Infantil, Canto Coral, Arte Digital, Jogos de Tabuleiro, Futsal, Yoga, Pilates, Treinamento Funcional, Jogos Eletrônicos, Jogos Aquáticos, Natação, Judô, Jiu-Jitsu e Kung Fu.

O prefeito e a primeira-dama prestigiaram as apresentações da Orquestra dos CEUs das Artes do Jardim 1º de Maio e do Jardim Bonança. A pequena Luna, integrante da orquestra, deu um show ao cantar e dançar “Olhos Coloridos”, de Sandra de Sá, recebendo muitos aplausos da plateia.

“Quando o prefeito Rogério Lins percebe que um trabalho é relevante e importante para a comunidade, ele procura de todas as maneiras viabilizar sua realização. Toda semana o prefeito me cobrava sobre essa entrega. Sua intuição estava certa, prefeito, pois não só os mais de 1.900 alunos vão ser beneficiados com os conteúdos que serão oferecidos, mas a comunidade, poderá usufruir de toda essa infraestrutura de qualidade, e que estava inativada até pouco tempo atrás. Tenho orgulho de fazer parte de seu time. Você me cobrou porque sabia o quanto ia significar esse retorno. Que este instituto leve outras pessoas a seguirem o caminho da prosperidade”, agradeceu o secretário de Educação, Cláudio Piteri, que estava acompanhado da esposa Viviane, e do secretário adjunto de Educação, José Tostes Borges.

Alessandra Maria, moradora do Santo Antônio, estava com o filho João Vitor, de 8 anos, prestigiando as festividades. “O João estuda aqui, então vou fazer a inscrição dele já no dia 14, porque tem bastante atividades que vão ajudar na educação e desenvolvimento dele”, comentou.

“O maior sonho de um pai e de uma mãe é dar coisas aos filhos que eles não tiveram. Se eles tiverem opção de escolher entre comprar algo para si ou para os filhos ou netos, vão priorizar os filhos ou os netos. Então, o que quero ressaltar é que nós vamos garantir que aqui, no CEU Saramago, no contraturno escolar, as nossas crianças tenham educação, cultura e entretenimento, como em nenhum outro lugar do Brasil tem. Eu tinha um sonho de as escolas públicas de Osasco serem tão boas quanto as escolas particulares, e cada vez que fazemos uma entrega como essa eu vejo esse sonho sendo realizado. Nosso governo quer a melhor educação do Brasil em Osasco, e estamos trabalhando muito para isso. E estamos no caminho certo”, comentou o prefeito Rogério Lins.

A presidente do Instituto Morgan, Beth Parro, apresentou um vídeo institucional intitulado “Pratas da Casa”, com depoimentos de ex-alunos dos CEUS das Artes 1º de Maio e Bonança, recém-contratados pelo instituto e que vão colocar em prática aprendizados recebidos. “Isso é o retorno de tudo o que nós plantamos e aqui no CEU Saramago não será diferente. Estamos fazendo a diferença na vida de muitas crianças e adolescentes e é muito gratificante ver essas sementes dando frutos”, destacou.

Participaram das atividades, os vereadores Julião e Délbio Teruel, o secretário José Carlos Vido (Assistência Social), os adjuntos Dr. Luiz Henrique (Planejamento e Gestão) e Adilson Moreira (Segurança e Controle Urbano), representantes do CEU Saramago, Magda Camargo (diretora), Raquel e Priscila (vice-diretoras), Silvia (coordenadora de ensino da Educação Infantil), Claudenyr (coordenador de Ensino Fundamental), entre outros.

Serviço

CEU José Saramago – Para usar o equipamento e participar das atividades, a população deverá fazer prévia inscrição diretamente no CEU Saramago – Avenida João de Andrade, 1355, Jd. Santo Antônio.

A quadra esportiva será aberta para uso da comunidade de segunda a sexta-feira, das 19h às 21h, sempre mediante agendamento prévio. Durante o dia, terá uso exclusivo destinado às aulas da escola do CEU Saramago.

Aos sábados, a quadra terá atividades dirigidas das 9h às 13h e atividades de modalidade livre das 13h às 19h. Aos domingos, também será destinada à modalidade livre, das 9h às 19h.

Piscina – aos sábados será utilizada pela comunidade das 9h30 às 18h. Aos domingos será aberta para nado livre. Será necessário inscrição, carteirinha e exame médico para utilização da piscina.

Informações pelo telefone (11) 2670-7428 ou comparecer na secretaria do CEU Saramago, localizado na Avenida João de Andrade, 1355, Jardim Santo Antônio. As inscrições estarão abertas na próxima semana, pós feriado de 16 de junho no site do CEU Saramago.