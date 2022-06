Osasco é destaque no Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor 2021-2022

Texto: Olga Liotta

Imagens: Fernanda Casarini

Em evento realizado na Bienal, em São Paulo, na quinta-feira, 9/6, pelo Sebrae, o Estado de São Paulo reconheceu os prefeitos que promoveram o desenvolvimento econômico e social de seus municípios por meio do incentivo aos pequenos negócios locais. O prefeito de Osasco, Rogério Lins, ficou entre os três finalistas que concorreram pela categoria Desburocratização na 11ª edição do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor Mário Covas edição 2021-2022.

O prefeito Rogério Lins inscreveu Osasco na categoria Desburocratização com o projeto “SimpliCidade”, que, em 2021, beneficiou aproximadamente 5.000 novos microempreendedores, por meio da implementação de uma política de desenvolvimento, inovação e empreendedorismo, disponibilizando ao empreendedor serviços que viabilizem e agilizem a abertura e regularização da sua empresa de forma sustentável, garantindo o seu desenvolvimento e contribuindo para sua longevidade e crescimento.

Hoje, esses serviços estão unificados na Casa do Empreendedor, mas desde 2017 – primeiro ano de seu mandato e ano da implantação da política de simplificação, sintetizada no SimpliCidade, o crescimento no número de aberturas de novas empresas teve uma explosão (+ 26%) mantendo, a partir de então, uma média anual de 12%.

Na disputa acirrada pela categoria Desburocratização estavam Osasco, Praia Grande e Santo André, sendo o vencedor o município do Grande ABC, Santo André.

Acompanhado da primeira-dama, Aline Lins, o prefeito Rogério Lins recebeu o certificado de participação no Prêmio Prefeito Empreendedor. Lins destacou que Osasco estar entre as três cidades finalistas já é mais do que uma vitória e mostra que o município está no caminho certo.

“Osasco é uma cidade empreendedora. Só em 2021 abrimos mais de 6.500 novas empresas. O município ganhou destaque, inclusive, por encerrar o ano como a cidade que mais gerou empregos no Brasil. Foram mais de 100 mil novos postos de trabalho, e uma alta de 16% em relação a 2020. Estamos vivendo um bom momento de recuperação econômica e nossa cidade não para de crescer! Osasco tem subido no ranking das economias municipais, sendo atração de grandes empresas, principalmente no segmento de tecnologia. Somos a segunda maior economia do Estado de São Paulo e o 8º PIB do país. Temos muito o que avançar e muito trabalho pela frente, mas estamos no caminho certo. Só temos que agradecer a Deus, ao nosso povo e aos nossos colaboradores. Obrigado Sebrae pelo reconhecimento!”, destacou Rogério Lins.

Osasco concorreu também em outra categoria, a de Cidade Empreendedora, com o programa “Nosso Futuro”, programa de Segurança Alimentar que atende mais de 30 mil famílias em situação de vulnerabilidade social, mas não chegou nas finalistas.

Ao todo, a 11ª edição do Prêmio Prefeito Empreendedor teve 236 projetos inscritos de 173 cidades do estado de São Paulo em oito categorias: Cidade Empreendedora; Compras Governamentais; Desburocratização; Empreendedorismo na Escola; Inovação e Sustentabilidade; Marketing Territorial e Setores Econômicos; Sala do Empreendedor, além de uma nova categoria chamada de Governança Regional e Cooperação Intermunicipal, que registrou seis projetos inscritos. No total, o prêmio conta com 231 municípios participantes, já que a categoria Governança Regional e Cooperação Municipal têm projetos que congregam mais de um município.

Prestigiaram o evento, o governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso, presidente do Sebrae/SP, Tirso Meirelles, superintendente do Sebrae-SP, Wilson Poit, diretor técnico do Sebrae/SP, Ivan Hussni, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, a diretora presidenta do Centro de Estudos e Apoio aos Municípios e Empresas, Dalva Christofoletti, diretor de Administração e Finanças Sebrae/SP, Guilherme Campos, chefe de Gabinete na Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, Frederico Mascarenhas, representando o secretário estadual de Cultura, Sérgio S.Leitão, o diretor presidente do Sebrae nacional (por meio de vídeo), Carlos A. Melles, entre outras autoridades.

Também estiveram presentes, os secretários municipais de Osasco, Éder Máximo (Planejamento e Gestão e interino de Comunicação), Luciano Camandoni (Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Inovação), José Carlos Vido (Assistência Social), os adjuntos Luiz Henrique Nascimento (Planejamento e Gestão) e Rafael Paes (Tecnologia), os diretores de Desenvolvimento Econômico, Thais Assumpção, de Planejamento e Gestão, Marcos Pierani, Rosângela Cornaglia, do Cerimonial, as assessores de Planejamento e Gestão Maria Eugênia e Maria Cristina, entre outros.