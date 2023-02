Metrô do DF volta a funcionar após furto de cabos

O Metrô do Distrito Federal voltou a operar no início da tarde desta terça-feira (28). De acordo com a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, o sistema foi restabelecido por volta de 13h15 e todas as estações foram reabertas.

A circulação de trens foi interrompida e as estações fechadas pela manhã por causa do rompimento de cabos de fibra ótica e roubo de cabos de energia, decorrentes de atos de vandalismo, conforme a empresa.

A interrupção afetou cerca de 135 mil passageiros que utilizam o metrô diariamente. “Foi elaborada uma estratégia para restabelecimento do sistema e reparo das fibras rompidas para que os trens voltassem a circular o mais brevemente possível. Diversas equipes foram mobilizadas – dos setores de manutenção, tecnologia, energia e segurança”, diz a companhia, em nota. A Polícia Civil foi acionada para investigar o caso.

Em nota, o presidente do Metrô-DF, Handerson Cabral, afirmou que a companhia tem adotado uma série de medidas para evitar vandalismo, como rondas interna e externa, reforço do quadro de vigilantes e melhoria na iluminação das vias, além da instalação de 60 mil metros de concertinas ao longo de todo trecho (rede de arame farpado) e 16 mil metros de grades metálicas.