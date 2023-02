Zagueiro Thiago Silva sofre lesão nos ligamentos do joelho esquerdo

O zagueiro Thiago Silva, do Chelsea, lesionou os ligamentos do joelho e passará por reabilitação, informou o clube inglês nesta terça-feira (28).

O brasileiro sofreu a lesão no primeiro tempo da derrota por 2 a 0 para o rival londrino Tottenham Hotspur no domingo (26).

O jogador de 38 anos passou por uma avaliação mais aprofundada em seu retorno ao centro de treinamento na segunda-feira (27), disse o clube.

“Os resultados dos exames confirmaram danos nos ligamentos do joelho de Thiago e ele agora trabalhará com o departamento médico do clube durante sua reabilitação para retornar à ação o mais rápido possível”, afirmou o Chelsea em um comunicado.

A derrota para o Tottenham estendeu a péssima sequência do Chelsea sob o comando do técnico Graham Potter, com o time vencendo apenas dois dos últimos 15 jogos em todas as competições.

O Chelsea está em 10º lugar na Premier League com 31 pontos após 24 jogos, 14 pontos abaixo dos quatro primeiros. Eles recebem o Leeds United no sábado (4).

