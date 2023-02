Presidente da federação francesa de futebol Noël Le Graët renuncia

Noël Le Graët, o controverso presidente da federação francesa de futebol, renunciou em meio a um escândalo de assédio, incluindo assédio sexual, e uma auditoria contundente, informou a federação nesta terça-feira (28).

Le Graët, chefe da FFF desde 2011, estava pressionado em meio a uma investigação legal sobre suposto assédio sexual e moral e um relatório encomendado pelo Ministério do Esporte.

Noël Le Graët a annoncé au Comité exécutif de la Fédération Française de Football sa décision de quitter ses fonctions. — FFF (@FFF) February 28, 2023

Neste mês, a auditoria concluiu que o dirigente de 81 anos não tinha mais “a legitimidade necessária” para administrar e representar o esporte na França e “destacou o comportamento inadequado de Le Graët em relação às mulheres”.

Le Graët, que presidiu seu último comitê executivo nesta terça-feira (28), negou qualquer irregularidade.

“Noël Le Graët anunciou… ao Comitê Executivo da Federação Francesa de Futebol sua decisão de renunciar ao cargo”, disse a FFF em um comunicado. “Philippe Diallo, vice-presidente, atuará como presidente interino da FFF até 10 de junho de 2023, data da próxima assembleia federal.”

Le Graët, cujo mandato terminaria em 2024, foi criticado por estender o contrato do técnico da seleção masculina Didier Deschamps até 2026 e por comentários depreciativos dirigidos ao craque francês Zinedine Zidane.

A FFF também criticou a auditoria, argumentando que o “relatório do ministério (foi) baseado menos em fatos objetivos do que em avaliações que às vezes levaram a uma difamação desproporcional do órgão”.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.