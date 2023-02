Ferroviária supera Atlético-MG por 4 a 2 no Brasileiro Feminino

Em uma partida movimentada, a Ferroviária derrotou o Atlético-MG por 4 a 2, na noite desta segunda-feira (27) no Estádio Municipal Castor Cifuentes, em Nova Lima (Minas Gerais), no confronto que encerrou a primeira rodada da Série A1 do Brasileiro Feminino.

⏱52′ 2T – Final de jogo no estádio Castor Cifuentes em Minas Gerais. As Guerreiras vencem o Atlético-MG por 4 a 2 em partida emocionante. São os primeiros 3 pontos grenás! CAM 2-4 AFE

⚽️Aline Gomes

⚽️⚽️Mylena Carioca

⚽️Raquel#BrasileirãoFeminino2023 #VamosGuerreiras #CAMxAFE pic.twitter.com/phzyylcshp — Guerreiras Grenás (@guerreirasgrena) February 28, 2023

Este triunfo deixou as Guerreiras Grenás na quinta posição da classificação com três pontos. Já as Vingadoras ocupam a 12ª posição da tabela sem ponto algum.

Apesar de atuar na condição de visitante, a equipe de Araraquara conseguiu abrir o placar logo aos três minutos. Aline Gomes aproveitou rebote dado pela goleira Nicole após finalização de Lelê. Mas, aos 32, Jorelyn acertou cobrança de falta para igualar o marcador e, momentos antes do intervalo, o Atlético-MG virou quando Katiele cruzou para gol de cabeça de Ludmila.

A etapa final começou da mesma forma, com gol da Ferroviária no início. Aos seis minutos, Raquel ganhou na força da defesa adversária para deixar tudo igual.

Aos 16 minutos a técnica Jéssica de Lima fez uma mudança que mudou os rumos da partida. Colocou em campo Mylena Carioca, que precisou de apenas oito minutos para bater forte, de fora da área, para marcar um belo gol. E, já nos acréscimos, a camisa 16 aproveitou sobra de bola para bater com precisão e superar Nicole.

Na próxima rodada, a Ferroviária recebe o Internacional, no sábado (4) na Fonte Luminosa, enquanto o Atlético-MG visita o Grêmio na segunda-feira (6).