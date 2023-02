Drones iranianos são usados em novos ataques russos perto de Kiev

A cidade de Khmelnysky, a pouco mais de 300 quilômetros de Kiev, foi alvo de bombardeio na madrugada desta segunda-feira (27). De acordo com as autoridades, uma pessoa foi morta e quatro ficaram feridas. As forças ucranianas afirmam que, nas últimas horas, abateram 11 dos 14 drones de fabricação iraniana usados em ataques russos perto da capital da Ucrânia.

O Ministério da Defesa da Ucrânia confirmou que as forças russas atacaram de madrugada a cidade de Khmelnytsky, tendo matado um socorrista do Serviço de Emergência do país e ferido quatro pessoas.

O governador do município, Oleksandr Symchyshyn, denunciou, no Telegram, o “ataque terrorista massivo à comunidade”.

“Desta vez, o inimigo usou um UAV. Até agora, há um morto e quatro feridos. Vários prédios foram danificados. Os incêndios estão extintos”, escreveu Symchyshyn, acrescentando que o socorrista “morreu no cumprimento do seu dever”.

Em mensagem divulgada nas redes sociais, as autoridades ucranianas afirmaram que interceptaram 11 dos 14 drones Shahed, de fabricação iraniana, lançados pelas forças russas. A maioria foi abatida perto de Kiev.

Também em comunicado, a administração militar local explicou que o “ataque de drone foi realizado em duas ondas, prolongadas o máximo possível”.

“Por essa razão, o alarme noturno de ataque aéreo em Kiev durou cinco horas e meia”, acrescentou.

Segundo Serhii Popko, chefe da administração militar de Kiev, não houve vitimas nem infraestruturas danificadas na capital.

