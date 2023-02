São Paulo tem ações para estimular vacinação de animais contra raiva

A prefeitura de São Paulo faz até a próxima terça-feira (28) ações de vacinação de cães e gatos contra a raiva. A imunização é obrigatória e deve ser feita todos os anos.

A vacinação dos animais saudáveis deve ser feita a partir dos três meses de idade. A imunização está disponível gratuitamente em 16 postos da Divisão de Vigilância de Zoonoses.

O tutor deve identificar o nome do animal e o número do registro geral do bicho. Cães agitados, com propensão a morder, devem usar focinheira. Gatos devem ser transportados em caixas de segurança.

Postos

Neste domingo (26), até as 15h, o bairro Itaim Paulista, na zona leste da capital, recebe cinco postos temporários de vacinação: na escola municipal Euzébio Rocha Filho, na escola Begbie, na esquina das ruas Flamingo e Lactâncio e nas unidades básicas de saúde (UBS) do Jardim Robru II e do Parque Santa Rita.

Na segunda-feira (27), a ação ocorre na esquina das ruas Doutor Xavier de Oliveira e Erasmo Mader, na Penha, zona leste da capital, das 10h às 16h.

Na terça-feira (28), a vacinação estará disponível em mais três pontos na zona leste. Em São Miguel, na UBS Casa Pintada, das 9h às 15h. Em Guaianases, na esquina das ruas Quimanga e Serra das Araras. Em Sapopemba, na Avenida Sapopemba, 9.064.