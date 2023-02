Ex-Real Madrid, Marcelo retorna ao Fluminense após 16 anos no exterior

O lateral-esquerdo Marcelo assinou um contrato de dois anos com o Fluminense, clube que o revelou para o futebol, depois de deixar o Olympiakos Piraeus, campeão grego, disse o clube carioca nesta sexta-feira (24).

Marcelo assinou um acordo até dezembro de 2024 com uma opção de prorrogação até o final de 2025, disse o Fluminense.

“A sua casa é e sempre será o Fluminense”, escreveu o clube em sua conta no Twitter ao lado de um vídeo com momentos da carreira do lateral.

“É até difícil expressar o significado que esse momento representa para mim. São muitos anos sonhando em retornar às minhas origens, ao time que me formou e ensinou o que sei de futebol”, disse Marcelo ao site do clube.

O jogador de 34 anos atuou nas categorias de base e profissionalizou-se no Fluminense. Ele se transferiu para o Real Madrid em 2007, e disputou 546 partidas durante 15 temporadas com o gigante espanhol.

Ele deixou o Real Madrid ao fim da temporada passada como o jogador que mais conquistou títulos nos 120 anos de história do clube com 25 troféus – incluindo cinco títulos da Liga dos Campeões.

O Olympiakos anunciou a saída de Marcelo no sábado (18), após o jogador ter rescindido seu contrato cinco meses após sua chegada em setembro.

