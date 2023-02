Copa do Nordeste: Náutico supera o Vitória em pleno Barradão

O Náutico mostrou foça na Copa do Nordeste ao derrotar o Vitória por 3 a 2 de virada, em pleno estádio do Barradão, em Salvador, na noite desta quinta-feira (23), e assumiu a vice-liderança do Grupo B com dez pontos. Já o Rubro-Negro complicou de vez a sua situação na competição com o revés, pois ocupa apenas a sexta posição do Grupo A com dois pontos.

Jogando em casa, o Vitória precisou de apenas dois minutos para abrir o placar. Osvaldo recebeu a bola na área por elevação e teve liberdade para dominar e bater na saída do goleiro Vágner. Aos 11 o Timbu empatou com gol de cabeça de Jean Mangabeira após cobrança de escanteio de Kayon. Porém, o Rubro-Negro voltou a ficar em vantagem novamente aos 18, com Thiago Lopes.

Na etapa final o Náutico assumiu uma postura mais agressiva em busca da virada. E esta proposta de jogo deu resultado, pois os visitantes empataram aos 14, graças a gol contra de Railan, e chegaram à virada aos 30, com Victor Ferraz de cabeça.

Também pela 5ª rodada da competição, o Atlético-BA bateu o Campinense por 2 a 1 no Carneirão.