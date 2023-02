Verstappen se mantém no topo no início da pré-temporada da Fórmula 1

A Fórmula 1 deu início a três dias de testes de pré-temporada no Bahrein nesta quinta-feira (23), com o bicampeão mundial da Red Bull, Max Verstappen, no topo.

O holandês de 25 anos liderou a classificação por tempos na manhã em Sakhir, embora as equipes estivessem focadas em testes aerodinâmicos com rakes (grades) presos aos carros.

1️⃣5️⃣7️⃣ laps complete ✅ A productive Day 1 for Max and the RB19, with a best time of 1:32.837 🏁 #F1Testing pic.twitter.com/a5mfSgfUf7 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) February 23, 2023

Verstappen venceu 15 das 22 corridas do ano passado e buscará seu terceiro título consecutivo em 2023. A temporada de 23 provas começa em 5 de março.

Carlos Sainz, da Ferrari, foi o segundo, 0,294s mais lento, tendo ficado no topo na maior parte da sessão. Alexander Albon, da Williams, foi o terceiro e fez o maior número de voltas (74).

“É sempre como o primeiro dia de volta à escola, onde todos estão com os novos uniformes e vendo os carros em suas cores”, disse o chefe da Red Bull, Christian Horner, sobre o primeiro dia com todos os carros de 2023 na pista juntos. “Foi uma primeira sessão sensata para nós, acho que focada em aprender um pouco sobre o RB19, que obviamente é uma evolução do 18. Uma manhã sensata, muita quilometragem e uma boa avaliação.”

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse que foi uma primeira manhã produtiva para uma equipe que teve dificuldades no ano passado com uma questão mecânica que a prejudicava em retas e curvas rápidas.

O novo chefe da equipe Ferrari, Fred Vasseur, também parecia relaxado, dizendo: “A primeira sensação foi boa. O mais importante foi fazer quilometragem e não tivemos problemas. Conseguimos cumprir o plano de corrida e tudo está indo bem até agora.”

