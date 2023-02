Morata defende que racistas sejam proibidos de entrar nos estádios

O atacante do Atlético de Madrid Álvaro Morata disse que torcedores que entoam insultos racistas devem ser banidos para sempre dos estádios, diante de vários incidentes de racismo contra jogadores da primeira divisão do Campeonato Espanhol nesta temporada, incluindo repetidos abusos dirigidos a Vinicius Jr., do Real Madrid.

O atacante brasileiro Vinicius Jr. sofreu insulto racial por parte de torcedores adversários em várias ocasiões nesta temporada, com o último incidente ocorrendo durante a vitória do Real por 2 a 0 sobre o Osasuna pela LaLiga no sábado .

“A primeira vez que uma pessoa faz isso em um estádio, ela deveria ser banida para sempre”, disse Morata à ESPN na quarta-feira (22) antes de o Real receber o Atlético no fim de semana. “É inaceitável e inexplicável. Nunca deveria ter lugar no futebol… Acho que deveria ser motivo para expulsá-los”. “Precisamos tomar a Premier League como exemplo. Se uma pessoa faz uma coisa dessas… ela não será permitida novamente em um evento esportivo. É assim que deveria ser aqui na Espanha também”, completou.

A LaLiga apresentou três queixas legais por insultos racistas durante as partidas, incluindo dois episódios em que Vinicius Jr. foi o alvo das ofensas.

Um torcedor do Real Mallorca foi identificado por insultar Vinicius e Samu Chukwueze, do Villarreal, disse a LaLiga, acrescentando que a polícia ouviu o depoimento do indivíduo.

A terceira denúncia foi contra um torcedor do Osasuna que insultou Vinicius. O indivíduo ainda não foi identificado.

A liga já apresentou oito queixas por cânticos ou insultos racistas contra Vinicius. Três denúncias foram arquivadas e outras três ainda estão sendo processadas.

