Desfile das Campeãs do Rio ainda tem ingressos à venda

Para os foliões que desejarem assistir aos desfiles das escolas de samba campeãs do Rio de Janeiro, ainda há ingressos disponíveis, segundo Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa). O desfile será na noite de sábado (25), no Sambódromo da Marquês de Sapucaí.

As arquibancadas especiais dos setores pares custam R$ 200; cadeiras individuais do setor 12, R$ 160; e arquibancadas populares nos setores 1 e 13, o ingresso custa R$ 10.

Os interessados devem se dirigir ao estande de vendas da Central Liesa, situado atrás do Setor 11, no Sambódromo, que está funcionando desde as 10h30 desta quarta-feira (22). O pagamento é somente em dinheiro.

Pela internet, podem ser comprados ingressos para cadeiras do Setor 12, por meio do site da Total Acesso. O pagamento é com cartão de crédito ou pix.

As escolas campeãs do carnaval deste ano serão conhecidas hoje. A apuração das notas teve início às 16h. As seis primeiras colocadas irão desfilar no Sábado das Campeãs.