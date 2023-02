Aeroportos da Infraero esperam receber 147 mil passageiros

Aeroportos de todo o país registram muito movimento no retorno de foliões aos estados de origem nesta Quarta-feira de Cinzas (22), depois do carnaval. De acordo com a Inframerica, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Brasília, o fluxo é de aproximadamente 35 mil passageiros para embarques, desembarques e conexões. Ao todo, estão previstos 257 pousos e decolagens no terminal brasiliense, entre 0h e 23h59 de hoje.

A empresa informou que os voos mais frequentes são de passageiros vindos do Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG) e Salvador (BA). E as decolagens da capital federal são em maior número para Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte.

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Rede Infraero – espera receber nesta quarta-feira cerca de 147 mil passageiros e mais 131.994 na quinta-feira (23).

Para conhecer as estimativas de movimentação para alguns dos aeroportos da Infraero, durante todo o carnaval, o interessado pode acessar o link da empresa.

Avisos aos passageiros

Devido ao aumento na movimentação neste período de carnaval, e para evitar a perda do voo, a Infraero recomenda aos passageiros que cheguem com antecedência de pelo menos 1 hora e 30 minutos para voos domésticos e três horas antes para voos internacionais.

A Inframerica recomenda que os passageiros fiquem atentos à lista de objetos que não podem ser levados na bagagem de mão, a fim de evitar o descarte no canal de inspeção e o atraso no embarque.

O uso da máscara segue obrigatório nas salas de embarque dos aeroportos e no interior das aeronaves, conforme determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A Infraero ainda recomenda a higienização das mãos dentro dos terminais, que estão sinalizados e têm veiculado mensagens sonoras e em painéis de informação sobre a pandemia de covid-19.

Nos saguões dos aeroportos administrados pela Infraero, a população conta com o atendimento e as orientações dos funcionários de colete amarelo com a frase Posso Ajudar/May I Help You?, apelidados de “amarelinhos”.

Os viajantes também têm à disposição três edições da publicação Consumidor Turista, produzidas pelos Ministérios do Turismo (MTur) e da Justiça e Segurança Pública. Os guias informam sobre direitos e deveres dos consumidores como a realização de check-in, presencial ou via internet; a apresentação do cartão de embarque, online ou impresso, para a entrada no voo; e a quem procurar, no caso de desrespeito aos direitos do consumidor, entre outras informações.