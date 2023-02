São Paulo avança para as quartas de final do Campeonato Paulista

Com gols de Calleri, Pedrinho e Galoppo, o São Paulo derrotou o São Bento por 3 a 0, na noite desta terça-feira (21) no Estádio Municipal de Sorocaba, e garantiu a classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista.

Após o triunfo pela 10ª rodada da primeira fase da competição, o Tricolor permanece na ponta do Grupo B, agora com 20 pontos, oito a mais do que terceiro colocado Mirassol quando faltam apenas duas rodadas para o fim da etapa inicial.

A vitória da equipe comandada por Rogéri Ceni começou a ser construída aos 45 minutos do primeiro tempo, quando o argentino Galoppo chegou ao seu sétimo gol na competição após a bola ser levantada na área em cobrança de escanteio.

Os outros dois gols da partida saíram na etapa final, com Pedrinho, aos 37, e Calleri, já aos 51.