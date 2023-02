Copa do Brasil abre com classificação do estreante Marcílio Dias

O Marcílio Dias fez história nesta terça-feira (21), pois, em sua primeira participação na Copa do Brasil, derrotou a Chapecoense por 1 a 0, no Gigantão das Avenidas, em Itajaí, para se classificar para a segunda fase da competição. Esta partida marcou o início da edição 2023 da competição.

Só os classificados online! ⚓️@oficialcnmd fez 1 a 0 na Chapecoense e passou de fase na #CopaBetanodoBrasil! 📷: Leo Piva/ISHOOT/Gazeta Press pic.twitter.com/zJZ9RDmh6O — Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) February 22, 2023

O curioso é que há dois domingos (12), a equipe de Chapecó se deu melhor em jogo válido pela 7ª rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense. O Verdão do Oeste triunfou por 3 a 0.

Porém, nesta terça a história foi diferente, com o Marcílio Dias contando com o faro de gol de Peu para garantir a vitória e a classificação. Aos 41 minutos do segundo tempo o atacante aproveitou que a bola ficou viva na área após bate e rebate para apenas escorar para o fundo da rede.

Agora o Marinheiro de Itajaí aguarda a partida entre Sampaio Corrêa e Maringá para conhecer seu adversário na segunda fase da Copa do Brasil.