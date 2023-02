Vinícius Júnior comanda o Real Madrid em vitória sobre o Liverpool

Com uma grande atuação do brasileiro Vinícius Júnior, o Real Madrid (Espanha) goleou o Liverpool (Inglaterra) por 5 a 2 de virada, nesta terça-feira (21) em pleno estádio de Anfield, para deixar muito bem encaminhada a classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. As equipes disputam a volta das oitavas em 15 de março, no Santiago Bernabéu.

Empurrada por sua apaixonada torcida, que sempre dá um show à parte, a equipe inglesa demorou a abrir o placar, e deu a impressão de que triunfaria sem dificuldades em casa. Logo aos três minutos, Salah recebeu na direita e tocou de forma cirúrgica para Darwin Núñez, que dentro da área bateu de calcanhar para marcar um golaço.

Dez minutos depois foi o egípcio que deixou o dele. Após dominar bola recuada, o belga Courtois se atrapalhou todo na reposição e permitiu que Salah batesse de primeira para ampliar.

Porém, a partir daí o confronto mudou totalmente, e o grande responsável foi um brasileiro, Vinícius Júnior. Aos 20 minutos, o camisa 20 do Real acertou um belo chute colocado após passe de Benzema para superar Alisson.

E foi de uma falha do goleiro da seleção brasileira que surgiu o empate dos espanhóis. Aos 35, Vinícius partiu para cima de Alisson, que havia recebido bola recuada. Mas o goleiro chutou em cima do atacante do Real e a bola foi para dentro do gol.

A igualdade perdurou até o intervalo. Porém, logo no primeiro minuto da etapa complementar o Real virou. Modric cobrou falta e o brasileiro Éder Militão cabeceou para superar Alisson. A partir daí os espanhóis sobraram na partida, e ampliaram a vantagem graças a dois gols do francês Benzema, o segundo deles após passe da estrela da partida, Vinícius Júnior.