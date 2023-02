Tiroteio em bloco em Magé deixa dois mortos e vários feridos

Um tiroteio durante desfile de bloco carnavalesco em Magé, na região metropolitana do Rio de Janeiro, deixou pelo menos dois mortos na noite de (19). Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, as vítimas são uma mulher e uma criança. O incidente ocorreu na praia de Mauá, durante desfile do Bloco das Piranhas, por volta das 23h.

A Polícia Militar (PM) disse, em nota, que duas pessoas trocaram tiros durante uma briga no bloco e que 19 pessoas ficaram feridas.

A prefeitura de Magé informou que um dos responsáveis pelo tiroteio é policial. Um dos envolvidos é um criminoso que atua na região.

Muitos feridos foram encaminhados para unidades de saúde da cidade. Os casos mais graves foram levados para o Hospital Adão Pereira Nunes (Saracuruna), no município vizinho de Duque de Caxias.

Apesar de não promover o carnaval, a prefeitura estava dando apoio aos blocos, inclusive com o efetivo de mais de 40 homens da Guarda Civil e da Ordem Pública, além de 120 seguranças privados, e todo o apoio do 34° BPMERJ. “Nossas redes de saúde e assistência social estão dando todo o suporte às vítimas e familiares. A prefeitura determinou a suspensão do apoio à programação do carnaval na cidade e fez um apelo para que todos os blocos cancelem os seus desfiles”, acrescentou na nota a prefeitura de Magé.