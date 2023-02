Defesa Civil alerta para chuvas intensas em SP no carnaval

O carnaval em São Paulo terá chuvas intensas, segundo alerta da Defesa Civil Estadual. A previsão meteorológica é que o volume alcance de 80 milímetros a 250 milímetros até domingo (19). O litoral norte do estado deve ser o mais impactado. A Baixada Santista, Serra da Mantiqueira, Vale do Ribeira e Itapeva podem ter até 150 milímetros de chuvas. Com o solo já encharcado, há risco de deslizamentos em regiões de encosta.

A chegada de uma frente fria amanhã (18) deixa o tempo instável e cria condições para chuvas intensas, com momentos de temporais na faixa leste do estado. A previsão é que também ocorram raios, vento e granizo. A temperatura ficará mais amena neste período.

Para quem mora em São José dos Campos, Barretos e Franca, o total de chuvas pode alcançar a 100 milímetros. Na capital e região metropolitana, Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto e Araraquara, o volume total de precipitações é de até 80 milímetros.

Orientações

A Defesa Civil recomenda cuidados redobrados para quem pegar a estrada nesta época, devido ao tempo. “Verifique as boas condições do seu veículo, inclusive pneus e estepe. Em caso de chuva intensa, procure um lugar seguro para parar o carro. Não saia do carro em caso de enxurrada. Mantenha distância segura do veículo à frente. Use farol baixo, reduza a velocidade gradativamente e não freie bruscamente. Em caso de aquaplanagem, mantenha o volante reto, pare de acelerar e não freie.”

Para quem for curtir a folia na praia, rios ou em blocos na rua, é importante lembrar dos riscos relacionados à queda de raios, por serem locais abertos e, em caso de tempestades, o alerta é para procurar um local coberto para se proteger.

Nas cachoeiras, a tromba d’água é um fenômeno que provoca o aumento repentino do volume d’água após ocorrência de chuvas na cabeceira. Para não ser pego de surpresa, a recomendação é verificar a mudança de cor da água, que normalmente fica mais escura, e o surgimento de folhas, galhos e pedras rolando pelo rio. “Ao perceber esses sinais, saia da água e se afaste, pois a enchente invade as laterais do rio, logo, as pedras ao redor não são seguras para se proteger”, diz o alerta.

Áreas de risco

Quem mora em área de risco, deve ficar atento aos sinais de movimentação do solo, como postes e árvores inclinados, rachaduras nas paredes, além de portas e janelas emperradas. “Diante desses sinais, deve-se sair imediatamente do local e acionar a Defesa Civil pelo número 199.”

O aplicativo Alerta SP, da Defesa Civil, orienta sobre o que fazer antes, durante e depois do período de chuvas intensas e demais tipos de desastres. Também é possível se cadastrar pelo SMS 40199 para receber alertas.