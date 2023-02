ANNT realizará audiência pública sobre concessão da Rota Pantanal

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou a realização de uma audiência pública para tratar da concessão do trecho da chamada Rota do Pantanal, localizada na BR-163/MS, no entroncamento com a BR-262/MS, em Campo Grande, até a divisa de Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso (fim da Ponte Rio Correntes). O encontro vai colher contribuições da sociedade às minutas do edital e contrato, além de estudos sobre a viabilidade técnica, econômica e ambiental. A audiência foi marcada para o dia 22 de março.

O projeto é fruto da devolução da MSVia, concessão que está em processo de relicitação desde 2019. O trecho que vai ser concedido tem extensão total de 379,60 km.

Entre os pontos previstos na concessão pela agência reguladora estão a duplicação de 67 km da rodovia, construção de 84 km de faixas adicionais, de 2,5 km de vias marginais, além da implantação de travessias urbanas, e diversos dispositivos de segurança.

O projeto também prevê passagens de fauna, pontos de ônibus e melhorias como acessos, passarelas e a duplicação do trecho.

A proposta em discussão estabelece uma tarifa básica de pedágio de pista simples no valor inicial de R$ 14,20 a cada 100 km aproximadamente.