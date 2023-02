Pablo marca e Athletico-PR vence Cascavel na Arena da Baixada

O Athletico-PR derrotou o Cascavel por 1 a 0 graças ao faro de gol do atacante Pablo, nesta quinta-feira (16) na Arena da Baixada pela 10ª rodada do Campeonato Paranaense. Com este resultado, o Furacão garantiu que termina a primeira fase da competição na condição de líder, mesmo faltando ainda uma rodada.

Com os três pontos alcançados nesta quinta em Curitiba, o Athletico chegou ao total de 28 pontos e não pode ser mais alcançado por nenhum adversário na fase inicial. O segundo colocado é o Operário, com 22 pontos quando falta apenas uma rodada a ser disputada.

A vitória do time da casa foi garantido apenas aos 16 minutos do segundo tempo. Vitor Bueno dominou a bola na intermediária, avançou e chutou forte para defesa parcial do goleiro André Luiz. Pablo aproveitou então o rebote e cabeceou para o fundo da rede.

Na última rodada da primeira fase da competição o Athletico-PR pega o Londrina, a partir das 16h (horário de Brasília) do dia 26 de fevereiro, no Estádio do Café.