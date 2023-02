Em noite de golaços, São Paulo goleia Inter de Limeira

O São Paulo não encontrou dificuldades para golear a Inter de Limeira por 5 a 1, na noite desta quarta-feira (15) no estádio do Morumbi diante de mais de 16 mil torcedores. O triunfo manteve o Tricolor na ponta da classificação do Grupo B do Campeonato Paulista, agora com 17 pontos.

Diante de um adversário frágil, a equipe comandada por Rogério Ceni abriu o placar logo aos 14 minutos do primeiro tempo, quando Caio Paulista aproveitou bola que sobrou na área após cobrança de escanteio para escorar para o fundo da rede. A Inter ainda ensaiou uma reação ao empatar aos 26 com João Paulo. Porém, a noite era mesmo do São Paulo, que voltou a ficar em vantagem aos 42 minutos com Wellington Rato.

Nem só de assistências vive Wellington Rato!🐭#VamosSãoPaulo 🇾🇪 📸 Paulo Pinto / pic.twitter.com/pLuQlbM8BE — São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 16, 2023

Mas o melhor ficou para a etapa final, na qual o Tricolor ampliou sua vantagem logo aos três minutos com o argentino Galoppo. Aos 28 minutos a equipe Rogério Ceni chegou ao quarto na partida com um golaço. Pedrinho, que entrou após o intervalo, recebeu na direita se livrou da marcação de Rael com um elástico que passou por baixo das pernas do defensor e invadiu a área antes de finalizar com precisão.

Porém, os presentes no estádio do Morumbi ainda tiveram o privilégio de testemunharem outra pintura, quando Pablo Maia chutou, de muito longe, para acertar o ângulo do gol defendido por Léo Vieira.

Após a convincente vitória sobre a Inter de Limeira, o São Paulo volta a entrar em campo pela competição na próxima terça (21), quando enfrenta o São Bento.