Campeonato Inglês: Manchester City derrota Arsenal e assume liderança

O Manchester City tirou o Arsenal da liderança do Campeonato Inglês. Para isto venceu por 3 a 1, em pleno Emirates Stadium nesta quarta-feira (15), em jogo atrasado da 12ª rodada da competição.

O Arsenal parecia capaz de encerrar uma sequência de dez derrotas no campeonato contra o City, mas isso não foi suficiente e suas esperanças de conquistar o primeiro título da Premier League desde 2004 sofreram um grande revés.

O City abriu o placar aos 24 minutos do primeiro tempo, quando um passe mal executado por Takehiro Tomiyasu foi impiedosamente punido com a finalização de cobertura de Kevin de Bruyne.

O Arsenal empatou merecidamente aos 40 minutos, quando o goleiro brasileiro Ederson cometeu pênalti em lance com Eddie Nketiah. Bukayo Saka foi para a cobrança e deixou tudo igual para o Arsenal.

O City melhorou após o intervalo, e Grealish marcou seu terceiro gol na competição nesta temporada aos 72 minutos, antes de Haaland, uma dúvida antes do jogo por causa de uma lesão, marcar seu 26º gol no Campeonato Inglês e silenciar a torcida da casa.

O City, do técnico Pep Guardiola, tem 51 pontos, os mesmos do Arsenal, mas com um saldo de gols muito superior, apesar de o Arsenal ter disputado uma partida a menos.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.