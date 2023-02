Liga dos Campeões: PSG de Neymar sai atrás do Bayern nas oitavas

Kingsley Coman voltou a assombrar o PSG (França) ao marcar o gol da vitória de 1 a 0 do Bayern de Munique (Alemanha), nesta terça-feira (14) no Parque dos Príncipes, na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Nascido em Paris e revelado pelo PSG, Coman marcou o único gol quando o Bayern venceu o time francês na final da Liga dos Campeões de 2020, e nesta terça ele voltou a ser o único artilheiro na partida que permitiu aos campeões alemães colocarem um pé nas quartas de final.

O PSG, que agora perdeu cinco jogos em todas as competições em 2023, se manteve firme no primeiro tempo, mas acabou cedendo e não conseguiu reagir ao gol de Coman na segunda etapa, apesar de terminar o jogo com Kylian Mbappé, Neymar e Lionel Messi em campo.

Com Mbappé inicialmente no banco, mas Messi e Marco Verratti de volta à equipe titular após sofrerem lesões, o adolescente de 16 anos Warren Zaïre-Emery (na ponta direita de uma formação 4-4-2 projetada para fortalecer o meio-campo) tornou-se o jogador mais jovem a começar um jogo de mata-mata na Liga dos Campeões.

O PSG sofreu pressão, mas ameaçou no contra-ataque em um primeiro tempo intenso, mas sem grandes acontecimentos, e simplesmente esperou por alguma mágica de Neymar ou Messi.

O Bayern também esteve longe de impressionar, com sua única chance clara vindo aos 43 minutos, quando o chute de 20 metros de Joshua Kimmich foi bloqueado por Gianluigi Donnarumma.

O Bayern marcou aos oito minutos do segundo tempo, quando Coman aproveitou um cruzamento de Alphonso Davies, dando aos visitantes uma vantagem merecida, que eles mantiveram apesar de terem perdido Benjamin Pavard com um cartão vermelho nos acréscimos.

