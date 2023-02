Heróico Mahomes leva Chiefs a vitória no Super Bowl contra Eagles

Patrick Mahomes provou porque ele é o jogador mais valioso da NFL, a liga de futebol americano dos Estados Unidos, ao se recuperar de uma lesão no tornozelo para levar o Kansas City Chiefs a uma dramática vitória por 38 a 35 sobre os Philadelphia Eagles no domingo (12) para reivindicar seu segundo Super Bowl em quatro anos.

As esperanças do Kansas City de voltar para casa com o Troféu Lombardi pareciam sombrias no final do primeiro tempo, quando o quarterback Mahomes pareceu lesionar novamente o tornozelo direito que tinha sido uma grande preocupação ao entrar no jogo.

Com dores depois de um tackle, Mahomes saiu do campo e bateu seu capacete no gramado enquanto os Chiefs se dirigiam para o intervalo perdendo por 24 a 14.

Mas quando as equipes voltaram para o segundo tempo, um Mahomes resistente produziu um esforço heróico, lançando dois touchdowns no quarto período e liderando uma campanha final para permitir o field goal convertido por Harrison Butker, de 27 jardas, faltando oito segundos para jogar.

Mahomes, que também lançou para um touchdown no primeiro tempo, teve um total de 21 passes completos para 182 jardas e correu para 44 jardas.

“Eu disse a todos vocês esta semana que nada me manteria fora deste campo de futebol”, disse Mahomes depois de receber o prêmio de MVP do Super Bowl, que se junta à conquista de MVP da temporada que ele recebeu na quinta-feira (9). “É o Super Bowl, você pode se preocupar em ficar saudável na intertemporada”. “Eu lutei muito e conseguimos vencer”, disse Mahomes.

Não poderia haver melhor final para a temporada da NFL do que um jogo pelo campeonato com as duas equipes de melhor campanha e dois jovens líderes dinâmicos em Mahomes e em Jalen Hurts, quarterback dos Eagles – os dois primeiros quarterbacks negros a iniciarem um Super Bowl.

Foi o tipo de partida intrigante que atraiu nomes famosos da economia, entretenimento e esportes para o estádio localizado nos subúrbios de Phoenix, casos de Elon Musk, Paul McCartney e LeBron James que estavam entre as 67.827 pessoas presentes.

O jogo de Mahomes contra uma defesa de primeira linha da NFL valeu o preço do ingresso, que chegou a US$ 3.200 (equivalente a R$ 16.500) em locais de revenda.

O jogador de 27 anos foi descrito como um “mágico” e um “artista de fuga” por sua capacidade de evitar as trombadas dos defensores rivais, mas no domingo Mahomes mostrou sua coragem, jogando com dor e dizendo que não tomou nenhum analgésico.

“Bem, ele é o MVP. Isso é tudo que precisa ser dito, certo? MVP. E você o viu esta noite”, disse o técnico de Kansas City, Andy Reid. “Ele viu os grandes e se esforça para ser o maior”. “É isso que ele quer fazer, e é assim que ele faz suas coisas. Ele o faz com humildade.”

Hurts teve um desempenho quase igualmente deslumbrante, correndo para três touchdowns e para um recorde do Super Bowl de 70 jardas terrestres. Ele também lançou para um touchdown.

(Reportagem adicional de Amy Tennery e Rory Carroll em Los Angeles)

* É proibida a reprodução deste conteúdo.