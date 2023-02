Chuva forte coloca cidade do Rio em estágio de atenção

O Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro informou que a cidade entrou em estágio de atenção às 19h50 desta segunda-feira (13). É o terceiro nível de risco medido em uma escala de cinco. O registro é de chuva forte em pelo menos três estações meteorológicas da Zona Norte: nos bairros de São Cristóvão (21,2 mm), Grande Méier (18,4 mm) e Grajaú (16,6 mm).

Segundo o sistema Alerta Rio, núcleos de chuva intensos atuam sobre as regiões no entorno do Maciço da Tijuca, ocasionando chuva moderada a forte. A tendência é de que o cenário permaneça igual nas próximas horas.

A Defesa Civil do Município acionou 15 sirenes em comunidades localizadas em áreas de risco para deslizamentos. Elas estão nos seguintes locais: Mangueira, Parque Candelária, Tuiuti, Macacos, Matriz, Parque Vila Isabel e São João.

Recomendações

A Prefeitura pede que a população: não se desloque pelas regiões mais afetadas pela chuva; evite áreas sujeitas a alagamentos ou deslizamentos; não force a passagem de veículos em áreas alagadas; evite ficar próximo a árvores ou em áreas descampadas; evite contato direto com postes ou equipamentos que possam estar energizados em pontos de alagamento; evite o contato com a água de alagamentos por risco de contaminação; verifique se há sinais de rachaduras em sua residência e, caso identifique o problema, acione a Defesa Civil pelo número 199 e evite ficar em casa. Se necessário, o telefone de emergência do Corpo de Bombeiros é o 193.