Meloni triunfa em eleições regionais da Itália e fortalece sua posição

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, e os aliados em sua coalizão conquistaram vitórias eleitorais esmagadoras nas duas regiões mais ricas do país nesta segunda-feira (13), fortalecendo o domínio da direita no poder em meio à crescente apatia do eleitor.

Menos de cinco meses depois de conquistar o poder a nível nacional, o bloco conservador obteve mais de 50% dos votos para governador nas regiões de Lácio, centrada na capital nacional Roma, e Lombardia, lar da capital financeira Milão.

“Este resultado consolida a centro-direita e fortalece o trabalho do governo”, escreveu Meloni no Twitter.

Este foi o primeiro teste eleitoral para Meloni desde que assumiu o poder em setembro do ano passado e confirmou que ela ainda desfruta de uma forte lua de mel com os eleitores, ajudada por uma oposição fraca que não apresentou candidatos conjuntos em nenhuma das regiões.

No entanto, a vitória esmagadora foi parcialmente ofuscada pelo fato de apenas 40% das pessoas terem ido votar – o menor número já registrado para Lácio e Lombardia, regiões que juntas representam pouco mais de um quarto da população nacional.

Embora a direita já controlasse a Lombardia, eles tomaram a Lácio da centro-esquerda, o que significa que os conservadores agora comandam 15 das 20 regiões da Itália, além do governo central, dando-lhes uma oportunidade única de moldar a política interna.

O partido nacionalista Irmãos da Itália confirmou sua posição como o mais popular do país, ganhando aproximadamente 33% do apoio em Lácio e 26% na Lombardia – em linha com as eleições gerais de 2022.

As leis eleitorais da Itália tanto a nível nacional quanto regional favorecem os partidos que combinam forças, o que significa que os oponentes de Meloni enfrentarão anos de isolamento, a menos que aprendam a trabalhar juntos.

