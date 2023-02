Jovem é apreendido após jogar bomba em escola no interior paulista

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na manhã desta segunda-feira (13), após lançar uma bomba caseira em uma escola de Monte Mor, no interior de São Paulo. O ataque foi na Escola Estadual Professor Antonio Sproesser, onde também funciona, de forma compartilhada, a Escola Municipal Vista Alegre.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o jovem foi apreendido após arremessar uma bomba caseira pela janela da unidade escolar.

“A bomba chegou a explodir no vaso sanitário, mas não houve feridos. Com ele, foi apreendida uma machadinha e na casa dele, uma arma de airsoft e material alusivo ao nazismo. O computador do menor também foi apreendido para perícia. O veículo usado no crime foi localizado por policiais militares na rua Barciliano. A escola foi periciada, e o caso está sendo registrado na Delegacia de Monte Mor, onde será investigado. O policiamento no entorno do estabelecimento de ensino foi intensificado”, informou a SSP, em nota enviada à imprensa.

A prefeitura de Monte Mor lamentou o ataque à escola caso e informou que foi um fato isolado. “O indivíduo que efetuou o ataque foi apreendido pela Guarda Civil Municipal de Monte Mor e se encontra no momento à disposição da Polícia Judiciária”, diz nota da prefeitura, descartando a ocorrência de ataques a outras escolas. Segundo a prefeitura, a segurança está sendo reforçada nas demais escolas municipais de Monte Mor.

A Secretaria de Educação de Monte Mor disponibilizou atendimento psicológico para alunos e familiares, professores e funcionários da unidade de ensino atacada. De acordo com a pasta, o serviço psicológico será prestado por profissionais da equipe da Secretaria de Educação a partir desta terça-feira (14).