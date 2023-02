Surfe: Jack Robinson e Carissa Moore vencem em Pipeline

O Brasil não teve um bom início na temporada 2023 do Circuito Mundial de Surfe. Na primeira parada do ano, na praia de Pipeline, na ilha de Oahu, no Havaí (Estados Unidos), o título masculino ficou, nesta quarta-feira (8), com o australiano Jack Robinson e o feminino com a havaiana Carissa Moore.

Os melhores brasileiros na disputa masculina foram Caio Ibelli, que foi superado pelo outro finalista (o italiano Leo Fioravanti), e João Chianca, que parou diante do campeão. No feminino, Tatiana Weston-Webb parou nas quartas de final diante de Tyler Wright, que disputou a decisão com Carissa Moore.

A próxima etapa do Circuito Mundial de Surfe também será disputada no Havaí, mas em Sunset Beach, entre os dias 12 e 23 de fevereiro.