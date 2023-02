Bombeiros atendem até 300 pessoas e salvam 70 durante temporal no RJ

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) atenderam cerca de 300 ocorrências desde às 17h de ontem, quando o território fluminense foi atingido por forte temporal. Foram 70 salvamentos de pessoas presas ou ilhadas, 105 registros de alagamentos e de inundações, 82 cortes de árvores e 37 desabamentos ou deslizamentos. Até o início da tarde de hoje (8), os bombeiros registraram duas mortes no estado.

Na capital, uma criança de 2 anos de idade morreu, vítima de um desabamento na Chácara do Céu, na zona norte da cidade. Em Saquarema, na Região dos Lagos, um homem de 27 anos foi atingido por um raio no bairro de Vilatur.

Cemaden-RJ

O Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) permanece monitorando as condições meteorológicas e os níveis pluviométricos, enviando alertas para os municípios.

Para prevenir e minimizar danos, a Secretaria de Estado de Defesa Civil (Sedec-RJ) e o CBMERJ fazem o monitoramento das precipitações em todo o estado. Agentes da Defesa Civil Estadual continuam em contato permanente com as prefeituras e dão suporte quando as ocorrências extrapolam a capacidade de resposta da gestão municipal.

Capital

O município do Rio, segue em estágio de mobilização desde 1h30 de hoje, quando deixou o estágio de alerta. Equipes da prefeitura continuam nas ruas da cidade para garantir o retorno à normalidade. Equipes da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) fazem a desobstrução de ruas alagadas e a limpeza de ralos para facilitar o escoamento da água. A Comlurb orientou a população para que só coloque o lixo na rua quando o caminhão de coleta passar. Isso é para evitar o acúmulo e o entupimento das redes fluviais.

Conforme o Sistema Alerta Rio, áreas de instabilidade em altos e médios níveis da atmosfera permanecerão influenciando o tempo na cidade do Rio, nesta quarta-feira. “A previsão é de pancadas de chuva, com intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios e rajadas de ventos moderados até o período da tarde. A partir da noite, a previsão passa a ser de chuva fraca a moderada em pontos isolados”, completou.

O estágio de mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Dependendo da intensidade da chuva ou outros fatores, é possível ocorrer nova mudança de estágio.

A possibilidade de mais chuva não está descartada para os próximos dias. De quinta-feira a domingo (9 a 12), áreas de instabilidade, associadas ao calor e a alta disponibilidade de umidade “mantém a previsão de pancadas de chuva isoladas à tarde e à noite. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam estimativa média de chuva de 10 mm na quinta-feira; 15 mm na sexta-feira; 20 mm no sábado e 10 mm no domingo”, informou.

Niterói

O dia de hoje está sendo de muita limpeza e de desobstrução de ralos para o escoamento da água no município de Niterói, fortemente atingido pela chuva no fim da tarde de ontem.

O prefeito Axel Grael, anunciou o adiantamento do crédito às pessoas que recebem o auxílio Moeda Social Araribóia. De acordo com a prefeitura, o programa, que é gerenciado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária, já movimentou mais de R$ 82 milhões na economia da cidade e beneficia cerca de 31 mil famílias em situação de vulnerabilidade social. O valor varia de R$ 250 a R$ 700 reais, de acordo com o número de integrantes nas famílias, sendo R$ 90 reais para cada membro até 6 pessoas.

“Nós vamos antecipar o depósito. Você que tem a conta na Moeda Araribóia, vamos fazer o depósito ainda hoje, porque a gente entende que as pessoas podem estar passando por dificuldade neste momento e dessa forma têm mais condição de poder resolver os problemas causados a curto prazo”, completou.

O prefeito alertou que ainda há possibilidade de chuvas fortes para as próximas horas e dias e todo cuidado é pouco. “O melhor é buscar situações de mais segurança. Grael disse que também é importante que a população ajude as equipes, usando as redes sociais da prefeitura para informar os transtornos causados pela chuva.

“Sabemos do momento que estamos está vivendo. Sabemos das dificuldades que muita gente está passando e estamos aqui mobilizados, trabalhando muito para retomar a normalidade”, afirmou.

Grael destacou que, em cinco dias, a cidade enfrentou três chuvas fortes. “Uma chuva como essa causa muitos transtornos e já é a terceira em cinco dias. Tivemos chuvas fortes na sexta-feira, no domingo e nesta terça-feira. Essa chegou a 87 mm em uma hora.”

Segundo o prefeito, neste momento a prefeitura tem 2 mil pessoas trabalhando na cidade, afirmou.

O secretário municipal de Defesa Civil, tenente-coronel Walace Medeiros, disse que em algumas localidades choveu o equivalente a 63% de todo o esperado para o mês, em apenas 1 só hora.

“Isso é muita chuva, e ela causa efetivamente vários impactos em qualquer município em qualquer situação. Estamos com todo o efetivo da Defesa Civil desde ontem e hoje atendendo a todas as ocorrências, fazendo um trabalho preventivo, emergencial, e atendendo a todos os chamados. O nosso centro de meteorologia continua fazendo o monitoramento 24 horas para antecipar as situações de risco e podendo comunicar ao cidadão em tempo.”

O secretário recomendou que a população fique em contato com a Defesa Civil, por meio dos canais de comunicação do órgão. “Seguiremos informando a todo momento, através do SMS, do nosso aplicativo Alerta DCNIT, das mídias sociais da prefeitura e da Defesa Civil também, porque o cidadão orientado e avisado, é um cidadão mais seguro”, concluiu.

Escolas

O secretário municipal de Educação, Bira Marques, disse que onde as sirenes foram acionadas as escolas foram colocadas como ponto de referência para as pessoas que tiveram que deixar as residências. Segundo o secretário, a companhia de limpeza do município está atuando nas unidades que foram atingidas pela chuva, junto com a equipe de manutenção da secretaria.

“Neste momento, 18 escolas estão sem aulas, mas com as equipes trabalhando muito para melhorar a qualidade do local. Três por motivo de alagamento e outra por vazamento no telhado, alguns profissionais não conseguiram chegar na escola. Estamos trabalhando muito e, em breve, retornaremos as aulas.”