Bombeiros continuam buscas por dois desaparecidos em naufrágio no Rio

Duas vítimas do naufrágio ocorrido no último domingo, no Rio de Janeiro, continuam sendo procuradas pelo Corpo de Bombeiros. Elas estavam fazendo um passeio Baía de Guanabara, a bordo da traineira Caiçara, junto com outras 12 pessoas, quando o barco naufragou entre as ilhas de Paquetá e do Governador.

Os bombeiros estão fazendo buscas na superfície e também embaixo d’água com a ajuda de embarcações, sonares e drones. As equipes ficaram baseadas na Ilha de Paquetá na manhã de hoje.

O naufrágio deixou seis mortos, entre eles uma criança, que foram sepultados ontem. Seis pessoas sobreviveram ao acidente.