Bia Haddad sai atrás, mas vira em estreia no WTA 500 de Abu Dhabi

Domínio mental foi o que demonstrou a paulista Beatriz Haddad ao estrear nesta terça-feira (7) no WTA 500 de Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos). Atual número 14 do ranking mundial, a brasileira começou perdendo para a theca Marie Bouzkova (26ª), mas retomou o domínio do jogo e não só virou o placar, como aplicou um pneu desconcertante na adversária no último set. Após 2h26 de duração, a paulista fechou o placar com vantagem de 2 sets a 1 (4/6, 6/3 e 6/0), garantindo a classificação às oitavas de final. Ela enfrentará a cazaque Yulia Putintseva (46ª), cabeça de chave 6. Elas nunca duelaram no circuito mundial.

A warm welcome in Abu Dhabi ☀️ No.6 seed Beatriz Haddad Maia locks in her opening round match over Bouzkova, 4-6, 6-3, 6-0!#MubadalaAbuDhabiOpen pic.twitter.com/HCrqMgudyU — wta (@WTA) February 7, 2023

“A partida de hoje foi bem difícil. Primeira rodada é sempre complicado para todo mundo e tentamos ao máximo nos adaptar. É importante conseguir recolocar os pensamentos certos no trilho no início da gira. Mais do que feliz por vencer uma jogadora dura como a Marie, estou contente por estar trabalhando duro no dia a dia com a minha equipe e me sentir capaz de lutar por cada jogo”, disse Haddad após a vitória.

Stefani estreia às 7h desta quarta

Recém-campeã no Aberto da Austrália, a campinense Luisa Stefani entra em quadra às 7h (horário de Brasília), ao lado da parceira Shuai Zhang (China) para encarar na primeira rodada a dupla da cazaque Anna Danilina com a ucraniana Lyudmila Kichenok.. Há pouco mais de duas semanas, Stefani conquistou ao lado de Rafael Matos o título inédito para o país de duplas mistas no Aberto da Austrália.