Suárez faz dois e Grêmio vence para manter liderança no Gaúcho

O atacante uruguaio Luís Suárez mostrou que seu faro de gol está em dia para marcar duas vezes e ajudar o Grêmio a derrotar o Aimoré por 3 a 0, neste sábado (4) em Porto Alegre. Com este resultado, o Tricolor mantém a ponta da classificação do Campeonato Gaúcho (agora com 15 pontos) com 100% de aproveitamento.

Final de jogo: #Grêmio 3×0 Aimoré

E O 100% CONTINUA!! Com um gol de Bruno Uvini e dois de Suárez, vencemos a equipe do Aimoré aqui na Arena, nesta linda tarde de sábado.

É BOM DEMAIS SER GREMISTA! ⚽️🇪🇪 pic.twitter.com/hPMk0FRJh1 — Grêmio FBPA (@Gremio) February 4, 2023

Apesar de o centroavante uruguaio ser o destaque do jogo, o primeiro momento importante da partida foi protagonizado pelo zagueiro Bruno Uvini, que marcou de cabeça, aos seis minutos do primeiro tempo, aproveitando rebote de chute de Cristaldo que explodiu no travessão.

Já Suárez começou a mostrar a sua eficiência aos 16 minutos da etapa final. Cristaldo levantou a bola na área em cobrança de falta e o artilheiro cabeceou para o fundo da meta defendida por William. O camisa 9 do Grêmio voltou a marcar aos 40 minutos. Após chutão em direção ao gol do Aimoré, o zagueiro Guilherme Lacerda se enrolou todo tentando afastar a bola e o artilheiro bateu com categoria na saída do goleiro.

😙✌️ 📸 Lucas Uebel / Grêmio FBPA pic.twitter.com/WlWlv75Z4E — Grêmio FBPA (@Gremio) February 4, 2023

Agora o Grêmio volta a entrar em campo pela competição na próxima quinta-feira (9), quando visita o Juventude no Alfredo Jaconi.