China diz que pico da covid teve 7 milhões de casos e 4 mil mortes

As infecções diárias por covid-19 na China atingiram pico de mais de 7 milhões de casos por volta de 22 de dezembro, enquanto as mortes chegaram a um pico de mais de 4 mil por dia em 4 de janeiro, informou o Centro para Controle e Prevenção de Doenças do país nesta quarta-feira (25).

Os números, publicados no site do centro, vêm depois que um importante cientista do governo disse no fim de semana que 80% da população de 1,4 bilhão de chineses já foi infectada, tornando remota a possibilidade de uma grande volta da covid-19 nos próximos dois ou três meses.

“Por volta de 22 de dezembro de 2022, o número de pessoas infectadas e o número de consultas ambulatoriais de febre atingiram um pico”, afirmou o centro, com o número de novas infecções “superando 7 milhões por dia e o número de consultas ambulatoriais diárias de febre em 2,867 milhões”.

A China passou a fase de pico de pacientes com covid-19 em clínicas de febre, salas de emergência e com condições críticas, disse uma autoridade da Comissão Nacional de Saúde na semana passada.

Quase 60 mil pessoas com a doença morreram no hospital até 12 de janeiro, cerca de um mês depois que a China desmantelou abruptamente sua política rígida de covid zero, de acordo com dados do governo.

Alguns especialistas, no entanto, disseram que esse número provavelmente subestima muito o impacto total, pois exclui aqueles que morrem em casa, e porque muitos médicos disseram que são desencorajados a citar a covid como causa da morte.

*É proibida a reprodução deste conteúdo