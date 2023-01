Stefani e Matos batem anfitriões e vão à semi do Aberto da Austrália

A campinense Luisa Stefani e o gaúcho Rafael Matos ficaram ainda mais perto de conquistar o título inédito para o país nas duplas mistas do Aberto da Austrália, em Melbourne. Nesta segunda-feira (24), eles avançaram à semifinal após vitória sobre os donos da casa John-Patrick Smith e Lizette Cabrera, por 2 sets a 0 (parciais de 6/3 e 6/4). A disputa por uma vaga na final terá início às 7h30 (horário de Brasília) desta quarta (25). Stefani e Matos terão pela frente outra dupla australiana: Marc Polmans e Olivia Gadeck.

“Estou muito feliz, nesse grande cenário, poder estar de volta a um Grand Slam e a este, que é o meu favorito. Para nós é um sonho realizado jogar nessa quadra central . Essa atmosfera é muito divertida. Queremos seguir adiante. Ainda não acabou”, disse Stefani após o triunfo desta manhã.

A dupla brasileira segue invicta na competição: foram três vitórias seguidas. O bom entrosamento começou antes do Grand Slam. No início deste mês, Stefani, atual número 34 do mundo (ranking de duplas femininas) e Rafael (29º no masculino) iniciaram a parceria para defender o país no United Cup – competição por equipes, em Brisbane (Austrália) – e somaram duas vitorias.

“A United Cup foi um momento importante de podermos jogar pela primeira vez e competir por equipes em um ambiente com o time. Foi o perfeito cenário podermos jogar alguns jogos juntos e nos ajudou bastante”, admitiu a campinense.

Campeã do WTA 500 de Adelaide no último dia 13, ao lado da norte-americana Taylor Townsend, a brasileira de 25 anos disputaria o torneio de duplas femininas em Melbourne ao lado de Caty McNally (Estados Unidos). No entanto, McNally desistiu da competição, poucos minutos antes da estreia, devido a uma lesão. Já o gaúcho Rafael Matos chegou a disputar a primeira rodada das duplas masculinas ao lado do espanhol David Vega Hernández, mas foi eliminado ao perder para a parceria do monegasco Hugo Nys e o polonês Jan Zielinski.