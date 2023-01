Filme Rust será concluído com Baldwin no papel principal, diz advogada

O filme de faroeste Rust continuará sendo filmado com Alec Baldwin no papel principal, disse a advogada da produção Melina Spadone nesta segunda-feira (23), dias depois de promotores terem dito que vão acusar o ator pelo tiro que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins.

Baldwin continuará interpretando o avô Harland Rust, enquanto Joel Souza retornará como diretor de Rust após ser ferido no incidente de outubro de 2021, afirmou Melina, advogada da Rust Movie Productions.

O marido da falecida diretora de fotografia, Matt Hutchins, continua sendo o produtor executivo do filme, segundo ela.

“O filme ainda está a caminho de ser concluído”, disse a advogada em um comunicado.

Halyna Hutchins morreu no set de filmagem nos arredores de Santa Fé, Novo México, quando um revólver com o qual Baldwin estava ensaiando disparou uma bala real que também atingiu Souza.

A promotora de Santa Fé Mary Carmack-Altwies disse na quinta-feira (19) que planeja acusar Baldwin e a a encarregada pelas armas usadas no filme, Hannah Gutierrez-Reed, de duas acusações de homicídio involuntário em conexão com a morte de Hutchins.

Em outubro, Baldwin chegou a um acordo em um processo de homicídio culposo movido pela família Hutchins, segundo o qual o marido de Halyna assumiria uma função na produção de Rust e as filmagens seriam retomadas neste mês.

Baldwin negou responsabilidade pela morte, dizendo que munição real nunca deveria ter sido permitida no set e que os manipuladores de armas eram responsáveis pela segurança das armas de fogo.

Uma investigação do condado de Santa Fé ainda não revelou como as munições reais entraram no set de filmagem.

